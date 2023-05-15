Взлеты и падения Лучано Спаллетти – главного героя чемпионского Наполи

«Наполи» сделал то, что не удавалось многим другим итальянским клубам на протяжении 22-х лет. Неаполитанцы прервали гегемонию клубов из Милана и Турина. Это важно не только для Серии А, но и для самих «адзурри», которые стали чемпионами впервые за 33 года. На протяжении всего сезона болельщики и эксперты восхищались атакующей игрой «Наполи», голами Виктора Осимхена и ассистами Хвичи Кварацхелии. Но главный герой этой команды – ее тренер.

Лучано Спаллетти проводит в итальянском футболе практически всю жизнь. Карьера футболиста у итальянца была малопримечательной. Лучано дебютировал на полупрофессиональном уровне, когда ему было почти 20 лет. На протяжении карьеры, которая продлилась всего 11 лет, Спаллетти поиграл за «Кастельфьорентино», «Виртус Энтеллу», «Специю», «Виареджо» и «Эмполи», после чего повесил бутсы на гвоздь. Примечательно, что «Эмполи» стал последним клубом в игровой карьере итальянца, и первым – в тренерской.

Спаллетти возглавил «синих» в 1995-м году – через год после завершения карьеры. До того Лучано на протяжении 12-ти месяцев работал с «молодежкой» того же клуба. Итальянец 3 года возглавлял основную команду «Эмполи». Под его руководством «синие» выиграли Серию С, а потом заработали повышение из второго дивизиона в элитный. За короткий промежуток времени Спаллетти провел впечатляющую работу, подняв команду из третьего дивизиона, чем обратил на себя внимание других клубов.

После «Эмполи» Лучано возглавлял «Сампдорию» и «Венецию», но особых успехов с этими клубами не добился. С «Удинезе» все сложилось иначе. Итальянец возглавлял «черно-белых» на протяжении трех лет и стал первым тренером, которому удалось вывести их в Лигу чемпионов. Кроме того, под руководством специалиста «Удинезе» стал крепки середняком в Серии А. Однако в 2005-м году Спаллетти заявил, что команда достигла максимальных результатов вместе с ним, и ушел.

Сразу после «Удинезе» Лучано возглавил «Рому». В Риме специалист создал команду, которой восхищались не только в Италии, но и за ее пределами. Во время его работы в римском клубе Спаллетти дважды признавали лучшим тренером Италии. Под его руководством римляне дважды выигрывали Кубок Италии, и один раз Суперкубок. В «Роме» Спаллетти впервые приблизился к скудетто, но взять титул так и не смог – в трех из четырех сезонов столичный клуб под его руководством финишировал на втором месте, проигрывая чемпионские гонки «Интеру».

После этого итальянец на протяжении четырех лет возглавлял «Зенит», с которым дважды выиграл чемпионство, но в Серии А у него оставались незавершенные дела. В январе 2016-го Лучано вернулся в «Рому» на полтора года. В первом сезоне римляне под его руководством финишировали на третьем месте в Серии А, в следующем – на втором. В этот раз «волки» проиграли чемпионскую гонку «Ювентусу», уступив «бьянконери» 4 балла. Зато «Рома» установила собственный рекорд по набранным очкам за сезон (87) и количеству забитых голов (90).

Летом 2017 года Спаллетти возглавил «Интер», став вторым самым высокооплачиваемым тренером Серии А после Массимилиано Аллегри. После первого сезона Лучано вернул «нерадзурри» в Лигу чемпионов. Однако более масштабных целей сторонам достичь не удалось. По окончании сезона 2018/19 «черно-синие» уволили специалиста и назначили на его место Антонио Конте. Расставание с «Интером» стало болезненным для итальянца. После ухода от «нерадзурри» он 2 года оставался без работы, хотя периодически появлялись разные варианты.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Летом 2021 года началась история Спаллетти с «Наполи». Примечательно, что изначально президент клуба Аурелио Де Лаурентис хотел назначить Аллегри. Неаполитанцы часто занимали вторые и третьи места, но никак не могли выиграть чемпионат. Итальянец рассматривал Аллегри, поскольку считал его идеальным вариантом для реальной борьбы за скудетто. Однако Де Лаурентис все же передумал, посчитав, что защитный стиль специалиста не подойдет под философию «адзурри». Болельщики могли этого не понять.

В итоге Аллегри вернулся в «Ювентус», а «Наполи» назначил Спаллетти. Что из этого получилось – уже всем известно. В первом сезоне под руководством специалиста неаполитанцы заняли третье место в Серии А. Перед текущим сезоном ожидания от «адзурри» были не слишком высокими, поскольку команду покинули несколько важных игроков, а им на замену пришли не самые именитые футболисты. Но, как показало время, Лучано и спортивный директор Кристиан Джунтоли все сделали правильно, подписав, например, защитника Кима Мин Чжэ и вингера Хвичу Кварацхелию.

Кто бы мог подумать, что уже в первом своем сезоне Серии А молодой грузин наберет 22 очка по системе гол+пас (12+10). Даже Де Лаурентис, наверное, в это не верил, поскольку сомневался в целесообразности подписания игрока прошлым летом. А по итогу получилось так, что Спаллетти и Джунтоли собрали команду без больших имен, но с большими амбициями. А главным героем этого коллектива стал его наставник. Итальянцу понадобилось 533 матча в Серии А для скудетто. Это худший показатель среди всех тренеров, которые выигрывали чемпионат, но кого это сейчас интересует, когда Лучано подарил праздник целому городу.

Текст: meta.ua/sport