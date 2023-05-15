Поражение в день рождения Динамо, разгром от Зари, победы Шахтера, Днепра-1

«Динамо» впервые проиграло при Шовковском в качестве главного тренера. Киевляне дома уступили «Черноморцу» 2:3. Похоже, о «бронзе» столичные могут забыть. «Шахтер» без проблем обыграл «Ингулец», хотя его «Папа» и обещал «треснуть» дончан. Очередная победа «Зари». В этот раз – над «Металлистом». «Днепр-1» на «зубах» вырвал победу у «Миная» и остался в чемпионской гонке.

Атака тура

Единственный гол в матче «Верес» - «Металлист-1925» был забит после шикарной комбинации. Близниченко хорошо развернул мяч с правого фланга на левый, где его получил Пасич, совершивший рейд к чужой штрафной площади. Далее Геннадий отпасовал на Лебеденко. Тот на развороте перехитрил сразу двух оппонентов и вернул мяч Пасичу, который в ближнем бою переиграл голкипера.

Пенальти тура

«Кривбасс» имел ощутимое игровое преимущество в матче против «Руха». И создал немало моментов, дабы открыть счет. Но забить удалось лишь на последней минуте встречи с пенальти. Довгий жестко сыграл против Капича, и Арановский указал на «точку». Сам же потерпевший четко исполнил судейский приговор, пробив по центру ворот, в то время как Панькив бросился в правый угол.

Разгром тура



УПЛ

«Заря» в весенней части сезона продолжает собирать «скальпы». В этот раз от команды ван Леувена пострадал «Металлист». Пострадал крупно. Беды харьковчан начались уже на первой минуте встречи – с их автогола. А дальше пошло-поехало. Если бы луганчане реализовали все свои моменты, в том числе и пенальти, итоговый счет вообще мог быть неприличным. Но и 5:0 – очень круто. Эта победа для «Зари» стала десятой в одиннадцати поединках второго круга.

Обреченность тура

Что они не делают – не идут дела. Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный из матча в матч тасует состав, но воз и ныне там. Проигрышный сериал львовян пополнился на еще один поединок. В этот раз команда проиграла «Ворскле». Проиграла без лишних вопросов и лишних эмоций. Это поражение для «Львова» - девятое подряд. По всей видимости, в следующем туре «львы» официально оформят свое понижение в классе.

«Треск» тура

Из-за автобусной коробки передач матч «Ингулец» - «Шахтер» проходил не в Петрово, а во Львове. Президент клуба из Кировоградской области Александр Поворознюк перед игрой пообещал «треснуть» донецкую команду. К сожалению для болельщиков «Ингульца», «треска» не получилось. Скорее наоборот. Сергей Ковалец, наставник «казаков», почему-то выпустил фактически дублирующий состав. Да и капитан команды Павлов за пять минут до финального свистка отправил мяч в собственные ворота, оформив комфортную во всех отношениях победу «горняков» 2:0. Такой вот треск…

Удар тура

Первый удар в матче «Ингулец» - «Шахтер» нанес болельщик донецкой команды, защищавший Мариуполь и «Азовсталь», Станислав Керод. В декабре прошлого года он был освобожден из рашистского плена.

Праздник тура



УПЛ

В день матча против «Черноморца», 13-го мая, исполнилось 96 лет со дня основания киевского «Динамо». К тому же, именно в этот день 21 год назад умер легендарный наставник «бело-синих» Валерий Лобановский. Однако отдать дань славному прошлому нынешнему поколению динамовцев не удалось: киевляне в родных стенах уступили одесситам 2:3.

Финт тура

Победный мяч в ворота «Динамо» забил Демченко в середине второго тайма. И сделал это издевательски красиво. Александр получил мяч спиной к чужим воротам, примерно на линии штрафной площади. Его опекал капитан динамовцев Сидорчук. Демченко всем своим видом показывал, что будет двигаться вправо. Сидорчук поверил, и оказался сидящим на газоне, а Демченко сделал движение влево и точно «положил» мяч в угол ворот Нещерета.

Цифра тура

Триста поединков в чемпионатах страны провел Сергей Политыло. На данный момент полузащитник защищает цвета «Черноморца». Именно за одесский клуб он сыграл юбилейный матч – против «Динамо».

Бомбардир тура



УПЛ

Победу «Днепру-1» в непростом поединке против «Миная» принес очередной точный удар Довбика. В этот раз главный бомбардир днепрян забил не с пенальти, а с игры. Под занавес поединка он воплотил в забитый мяч высокую передачу Пихаленка. Для Артема этот гол – уже 23-й в сезоне. До рекорда Мхитаряна – два точных удара.

Ассистент тура

Оба мяча в ворота «Колоса» футболисты «Александрии» забили после передач Мустафаева. Сначала Эмиль ассистировал Ковальцу, который забил точным ударом с линии штрафной площади. Затем молодой полузащитник команды Ротаня удачно подал от углового флажка – Логинову осталось «замкнуть» передачу на ближней штанге.

Символическая сборная тура: Бандура - Конопля, Имереков, Логинов, Ермаков – Шахов, Капич – Герреро, А.Демченко, Мустафаев – Довбик.