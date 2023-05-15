Стали известны лучший игрок и тренер УПЛ в апреле

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определился с лучшим футболистом и тренером в апреле.

Артем Довбик из «Днепра-1» был признан лучшим игроком, а коуч «Зари» Патрик ван Леувен – лучшим наставником.

Довбик в голосовании опередил Артема Бондаренко («Шахтер»), Даниила Алефиренко («Черноморец») и Эдуардо Герреро («Заря»). На счету форварда 8 голов в 5 ма тчах чемпионата в прошлом месяце.

Ван Леувен получил больше голосов, чем Александр Кучер («Днепр-1»), Роман Григорчук («Черноморец») и Игор Йовичевич («Шахтер»). Под руководством нидерландского специалиста «Заря» в апреле одержала 4 победы и потерпела поражение от «Кривбасса» (0:1).