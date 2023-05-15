Стали известны лучший игрок и тренер УПЛ в апреле
Артем Довбик и Патрик ван Леувен отлично показали себя в прошлом месяце
Экспертный совет украинской Премьер-лиги определился с лучшим футболистом и тренером в апреле.
Артем Довбик из «Днепра-1» был признан лучшим игроком, а коуч «Зари» Патрик ван Леувен – лучшим наставником.
Довбик в голосовании опередил Артема Бондаренко («Шахтер»), Даниила Алефиренко («Черноморец») и Эдуардо Герреро («Заря»). На счету форварда 8 голов в 5 матчах чемпионата в прошлом месяце.
Ван Леувен получил больше голосов, чем Александр Кучер («Днепр-1»), Роман Григорчук («Черноморец») и Игор Йовичевич («Шахтер»). Под руководством нидерландского специалиста «Заря» в апреле одержала 4 победы и потерпела поражение от «Кривбасса» (0:1).
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