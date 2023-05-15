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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 18:10 | Обновлено 15 мая 2023, 18:42
694
3

Стали известны лучший игрок и тренер УПЛ в апреле

Артем Довбик и Патрик ван Леувен отлично показали себя в прошлом месяце

15 мая 2023, 18:10 | Обновлено 15 мая 2023, 18:42
694
3
Стали известны лучший игрок и тренер УПЛ в апреле
ФК Днепр-1. Артем Довбик

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определился с лучшим футболистом и тренером в апреле.

Артем Довбик из «Днепра-1» был признан лучшим игроком, а коуч «Зари» Патрик ван Леувен – лучшим наставником.

Довбик в голосовании опередил Артема Бондаренко («Шахтер»), Даниила Алефиренко («Черноморец») и Эдуардо Герреро («Заря»). На счету форварда 8 голов в 5 ма тчах чемпионата в прошлом месяце.

Ван Леувен получил больше голосов, чем Александр Кучер («Днепр-1»), Роман Григорчук («Черноморец») и Игор Йовичевич («Шахтер»). Под руководством нидерландского специалиста «Заря» в апреле одержала 4 победы и потерпела поражение от «Кривбасса» (0:1).

Заря. Весенний чемпион  
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Патрик ван Леувен Даниил Алефиренко Артем Довбик Артем Бондаренко Эдуардо Герреро Александр Кучер Игор Йовичевич Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер
Источник УПЛ
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Сурок
Пенальтисту фейковых пенальти  за что ?
Ванат с четвертых или Герреро и то больше заслуживают 
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