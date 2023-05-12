Заря. Весенний чемпион  

К президенту «Зари» Евгению Геллеру можно относиться по-разному – уж слишком противоречивая он фигура. Особенно, если говорить на скользкие политические и бизнесовые темы. Но вот что касается его футбольного детища, то «Заря» демонстрирует неубиенный образец оптимизма и живучести.

В лице Юрия Вернидуба луганская команда в свое время обрела практически идеального тренера. Тренера-мужика, способного и крепким словом, и крепкой рукой выгнать среднестатистическую ересь из посредственных исполнителей. «Заря» Вернидуба стала командой «мужиков». И по сути, и по форме.

Но когда потребовалось сделать шаг вперед, Геллер не побоялся резать по живому, и после многолетнего плодотворного сотрудничества расстался с Вернидубом. А на его место пригласил одного из самых востребованных отечественных специалистов – Виктора Скрипника.

Со Скрипником «Заря» стала более элегантной, более гибкой. И более зрелищной. Прочно застолбив за собой реноме «третьей силы», луганчане местами могли замахнуться и на большее.

В силу определенных причин стать «второй силой» не удалось. Скрипник покинул команду. Война, неразбериха, проблемы с финансами – в таких условиях работают сейчас все наши футбольные клубы. Но «Заре» снова удалось устоять на ногах. После Скрипника тренерский штурвал прошлым летом перешел к нидерландскому специалисту Патрику ван Леувену.

Неожиданное кадровое решение. Со многих точек зрения. Ну, хотя бы потому, что в условиях рашистской агрессии многие иностранные специалисты покинули нашу страну. А вот тренер из самого что ни на есть сердца Европы решился возглавить украинский коллектив.

Однако, окромя респекта за смелость, тогда, в июле прошлого года, реверансов «Зари» и ван Леувену не особо то и отвешивали. Ведь, с одной стороны, голландский наставник – креатура одиозного футбольного агента Вадима Шаблия, уже порядком набившего оскомину нашему футбольному обывателю своей вездесущностью и безальтернативностью. А с другой – несмотря на очень позитивный имидж и опыт руководства футбольной академией «Шахтера» (Патрик работал в донецком клубе с 2006 по 2013 год, и за это время не без его помощи засверкали таланты Коваленко, Зинченко, Матвиенко, Малиновского, Тотовицкого), на «взрослом» уровне тренер ван Леувен если и не откровенный ноунейм, то что-то типа кота в мешке.

Патрик после «Шахтера» работал в Казахстане – спортивным директором «Кайрата». Поговаривают, что в алмаатинский клуб голландец перебрался из «Шахтера» лишь потому, что там больше платили.

Не очень удачным оказался и вояж ван Леувена в израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Там он сначала возглавлял клубную академию, а затем поработал и наставником первой команды. Но спустя уже четыре месяца за неудовлетворительные спортивные результаты боссы «Маккаби» уволили ван Леувена.

После «Маккаби» у 52-летнего специалиста был творческий отдых. И вот в таком статусе его позвали в «Зарю». Признаться, лично я считал, что голландец провалится в луганском клубе. Но Геллер и в этот раз попал в «яблочко».

***

В первом круге «Заря» не удивляла ни результатами, ни стабильностью. Ничем особым не удивлял тогда и ее наставник. В одной из первых своих «проб пера» во главе луганской команды – в квалифайне Лиги конференций против румынской «Университати» – ван Леувен получил увесистую пощечину. Но после победы 3:2 над «Динамо» в УПЛ, «Заря» и ее тренер заставили уважать себя.

Первый круг луганчане закончили на четвертой позиции. В принципе, на «своем» месте. Оголтелые пессимисты, предрекавшие крах команде после отхода Скрипника, были посрамлены. В свою очередь, матерые оптимисты, считавшие, что «Заря» при новом наставнике будет бороться за чемпионство, тоже не оказались у парадного входа.

Ван Леувен того периода – явно ищущий свою игру, свою золотую середину. «Должны были забивать «Ворскле» больше», «в игре против «Львова» нам повезло», «должны были выигрывать у «Кривбасса», «не продемонстрировали свой уровень против «Руха», «в игре против «Днепра-1» у нас ничего не получилось», «снова повторяются наши ошибки – пропустили два мяча от «Колоса» со стандартов» - вот некоторые прошлогодние комментарии голландца. Комментарии человека, ищущего свой стиль. И свои отмазки.

Но после зимнего перерыва «Заря» предстала явно в новом обличии. Ван Леувен получил возможность заняться полноценной, а не авральной подготовкой команды к рестарту сезона. И он блестяще воспользовался этой опцией. К тому же, ему удалось заполучить в свои ряды одного из лучших (если вообще не лучшего) футболиста весенней части сезона – панамца Герреро, который непостижимым образом смог, миновав длительный процесс акклиматизации, работать в режиме «с корабля на бал».

На данный момент «Заря» - однозначно лучший коллектив второй части чемпионата страны. В десяти поединках луганчане добыли девять побед, уступив лишь единожды («Кривбассу»). Улучшились и турнирные перспективы команды. Если в первом круге «Заря» скорее декларировала борьбу за третье место, то на данный момент «бронза» от нее уже вряд ли куда денется. За пять туров до конца сезона подопечные ван Леувена сохраняют шансы даже на чемпионство.

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За счет чего же (и кого) «Заре» удалось так серьезно преобразиться? Да все, в общем-то, просто. Как и все гениальное.

Ван Леувена ни при каких обстоятельствах нельзя называть футбольным революционером. Он даже на футбольного романтика не тянет. И визуально – тоже. Однако нидерландский специалист отлично разобрался в вверенном ему «хозяйстве». И сумел выжать из всего этого максимум.

Еще в шахтерской академии Патрик был ярым апологетом «голландской» схемы 4-3-3. По этой игровой формации он пытается играть и в «Заре». Однако футбол, демонстрируемый его подопечными нынешней весной, не заточен на короткие передачи и тотальное владение мячом. Благодаря средним и длинным передачам игроки луганской команды стараются поскорее переадресовать мяч на чужую половину поля, в финальную треть.

А вот уже там, в завершающей фазе атаки, получая ситуативное большинство, подопечные голландца очень часто проявляют и смекалку, и мастерство. По числу успешных обводок «Заря» - один из лидеров сезона. Отлично команда использует и стандартные ситуации. В частности, угловые удары.

Ван Леувен не наступает «на горло» игрокам атаки, поэтому они и проявляют себя в лучшем виде. В первую очередь это касается Назария Русина, проводящего свой лучший сезон в УПЛ. Наряду с упомянутым выше Герреро, очень хороши Булеца и Антюх, а опорник Бражко вообще может стать главным открытием чемпионата.

Если вынести за скобки Герреро, то четверо остальных – либо бывшие игроки «Динамо», либо футболисты, продолжающие оставаться на контракте у киевского клуба. Получается, что ван Леувен умеет находить к ним подход, а вот в Киеве такой тренерской добродетелью похвастаться не могут.

Показательно и то, как ван Леувен умеет отыскивать, уж извините за штамп, «внутренние резервы». Мацапура, Данченко, Кирюханцев, Чурко – эти футболисты основы травмировались и выбыли надолго. Но без особых телодвижений главный тренер «Зари» нашел им замену, не прибегая к дорогостоящим трансферам. Сапутин, Батагов, Снурницын, Дришлюк – эти вчерашние дублеры теперь являются игроками основы. И «каши» явно не портят.

Мне кажется, что сейчас футболисты «Зари» получают истинное удовольствие от своего футбола. Это удивительно хотя бы потому, что зарплату за свою работу они видят, по слухам, очень редко (в отличие от тренера, который, если, опять-таки, верить молве, получает заработанное регулярно).

Наверняка получает удовольствие и ван Леувен. Он сейчас на коне, ему явно «прет», хотя его удача подкреплена и квалифицированной работой.

И на каком бы месте не финишировала «Заря» в нынешнем сезоне, она однозначно будет одним из главных ярких пятен чемпионата. И главным претендентом на импровизированный приз «болельщицких симпатий».

Валерий ВАСИЛЕНКО