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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 22:15 | Обновлено 15 мая 2023, 22:24
298
5

Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1

За 4 тура до конца киевское «Динамо» уже в 8 баллах позади луганской «Зари»

15 мая 2023, 22:15 | Обновлено 15 мая 2023, 22:24
298
5
Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
ФК Шахтер

С 13 по 15 мая состоялись матчи 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

Донецкий «Шахтер» выиграл у «Ингульца» (2:0). Команда Игора Йовичевича лидирует в УПЛ с 63 баллами.

«Днепр-1» благодаря 23-му голу Артем Довбика в сезоне победил «Минай» (1:0) и набрал 61 очко. За 4 тура до конца отставание от лидера составляет 2 пункта. Главные претенденты на титул сыграют между собой в предпоследнем туре (27 мая).

Киевское «Динамо» в день рождения клуба сенсационно проиграло «Черноморцу» (2:3) и уже на 8 очков отстает от луганской «Зари», которая разгромила «Металлист» (5:0). Практически наверняка киевляне в следующем евросезоне будут выступать в Лиге конференций.

Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2023/24. При этом чемпион Украины может попасть прямо в групповой раунд, если не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23. Третье место УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 4-м и 5-м месте, выступят в Лиге конференций.

На дне таблицы находится Львов (13 очка), у которого остались лишь теоретические шансы на выживание (надо выиграть все 4 матча и рассчитывать на поражения конкурентов). В опасной зоне вылета также находится Металлист (22 очка), которого опережает на два балла львовский «Рух». Команды, которые финишируют на 13-м и 14-м местах, будут играть переходные матчи с 3-й и 4-й командами Первой лиги.

Топ-5 УПЛ: Шахтер (63 очка), Днепр-1 (61), Заря (58), Динамо (50), Александрия (42).

Календарь Шахтера: Верес (19 мая), Заря (24 мая), Днепр-1 (27 мая), Ворскла (3 июня).

Календарь Днепра-1: Колос (19 мая), Ворскла (24 мая), Шахтер (27 мая), Кривбасс (3 июня).

УПЛ. 26-й тур

13 мая

  • 🔹 14:00. Динамо – Черноморец – 2:3
  • 🔹 17:00. Ингулец – Шахтер – 0:2

14 мая

  • 🔹 13:00. Львов – Ворскла – 0:2
  • 🔹 13:00. Металлист – Заря – 0:5
  • 🔹 14:00. Верес – Металлист 1925 – 1:0
  • 🔹 15:00. Кривбасс – Рух – 1:0

15 мая

  • 🔹 13:00. Минай – Днепр-1 – 0:1
  • 🔹 15:00. Колос – Александрия – 0:2

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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BallsToTheWall
Только титул значит будет. Без медалей.
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+1
FunnyCat_____
Удачи Заре и Днепру !!!
Буду надеяться что именно они разыграют первые два места !!!
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0
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Gargantua
Верес, Ингулец, 1925, Минай и Рух рубятся за переходные
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0
Кумовья Красникова
Шахтёр как всегда лидер 
Четвертые как всегда на четвертом месте 
Все как надо 
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-4
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