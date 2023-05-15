Украина. Премьер лига15 мая 2023, 13:31 | Обновлено 15 мая 2023, 13:51
3107
12
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
Гендиректор «Шахтера» – о финансовом положении клуба
15 мая 2023, 13:31 | Обновлено 15 мая 2023, 13:51
3107
12
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о финансовом положении клуба после введения правила ФИФА, которое позволило легионерам приостанавливать действие своих контрактов в одностороннем порядке.
«У нас нет денег. У нас нет доходов с Украины. Ноль», - сказал Палкин.
Напомним, что в этой зимой «Шахтер» продал 22-летнего хавбека Михаила Мудрика в лондонский «Челси» за 100 миллионов евро с учетом бонусов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 мая 2023, 20:45 26
Команда вышла в УПЛ
Бокс | 15 мая 2023, 08:23 5
Поединок украинского боксера состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе
Бокс | 15.05.2023, 09:38
Футбол | 14.05.2023, 15:15
Футбол | 15.05.2023, 13:13
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.05.2023, 19:53 8
14.05.2023, 17:29 9
13.05.2023, 17:38 3
13.05.2023, 15:54 142
14.05.2023, 17:14 1
13.05.2023, 08:52 10
14.05.2023, 18:22 5
13.05.2023, 18:54 50
Если бы не продажа Мудрика там вообще финиш всему ФК светил.
а так еще помучаются.
джерело НьюЙоркТаймс - це качка !!!
- обіцяли виділити 60 лям на розвиток футболу, але шось пішло не так,
потім
- обіцяли ті ж самі 60 лям на УПЛ-ТБ, знову щось не так,
нещодавно
- обіцяли купити для УАФ Два ВАРа із тих же 60 лям.
А тепер ВСЬО, грошей вже нема ?
Серега скоро донатить будут все не переживай