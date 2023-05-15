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  4. Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 13:31 | Обновлено 15 мая 2023, 13:51
3107
12

Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»

Гендиректор «Шахтера» – о финансовом положении клуба

15 мая 2023, 13:31 | Обновлено 15 мая 2023, 13:51
3107
12
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о финансовом положении клуба после введения правила ФИФА, которое позволило легионерам приостанавливать действие своих контрактов в одностороннем порядке.

«У нас нет денег. У нас нет доходов с Украины. Ноль», - сказал Палкин.

Напомним, что в этой зимой «Шахтер» продал 22-летнего хавбека Михаила Мудрика в лондонский «Челси» за 100 миллионов евро с учетом бонусов.

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Источник New York Times
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Комментарии 12
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Zanregent
У нас только 70 млн от продажи Мудрика
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+8
🔱Avtoigor🔱
Джерело НьюЙоркТаймс 👍👍👍
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+5
New Zealander
Значит, выход один - купить ещё 5 систем ВАР для УПЛ
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+3
Gargantua
за Мудрика бабло у них Ахметов забрал.
Если бы не продажа Мудрика там вообще финиш всему ФК светил.
а так еще помучаются.
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+3
Burevestnik
скоріше інфа із джерела   ЖеМіньЖеБань,
 джерело НьюЙоркТаймс - це качка !!!
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+2
BUROSTAVOK
Верни мне мой 09 - 16 года,когда и Шахтер и Динама пачками всех покупали,и тогда тот футбол был круче и интересней. Еще и Металист был Металистом. И с Днепр был не фейкоднепром.
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+2
osokor
А за Мудрика гроші? Ринат Линідич на дрібні витрати забрав?
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0
Burevestnik
а як на початку сезону красиво все об-біц-цяли :
- обіцяли виділити 60 лям на розвиток футболу, але шось пішло не так, 
потім
- обіцяли ті ж самі 60 лям на УПЛ-ТБ, знову щось не так, 
нещодавно
- обіцяли купити для УАФ Два  ВАРа із тих же 60 лям. 
А тепер ВСЬО,  грошей вже нема ?  
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0
Aleksandr Vorobiov
Если нет денег нужно разгонять свой фк.. Зачем тогда мучиться, и плакаться на каждом интервью. 
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0
Умник
Сука точно электроэнергию теперь подымут.
Серега скоро донатить будут все не переживай
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0
SandroKing
Якщо на судей і Павелка є значить ще не нуль.
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-3
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