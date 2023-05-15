Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о финансовом положении клуба после введения правила ФИФА, которое позволило легионерам приостанавливать действие своих контрактов в одностороннем порядке.

«У нас нет денег. У нас нет доходов с Украины. Ноль», - сказал Палкин.

Напомним, что в этой зимой «Шахтер» продал 22-летнего хавбека Михаила Мудрика в лондонский «Челси» за 100 миллионов евро с учетом бонусов.