Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нагельсманн отклонил предложение Челси
Англия
21 апреля 2023, 18:08 | Обновлено 21 апреля 2023, 18:09
925
2

Нагельсманн отклонил предложение Челси

Немецкий тренер не возглавит «Синих»

21 апреля 2023, 18:08 | Обновлено 21 апреля 2023, 18:09
925
2
Нагельсманн отклонил предложение Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсман

Юлиан Нагельсманн отклонил предложение возглавить «Челси». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны провели несколько раундов переговоров, но теперь экс-тренер «Баварии» из них вышел. Похоже, его решение окончательное.

Ранее Нагельсманн считался главным претендентом на пост нового главного тренера «Челси». По информации Романо, Луис Энрике из числа претендентов также выпал, а вот Маурисио Почеттино в шорт-листе остается.

По теме:
Легенда Манчестер Сити может возглавить Челси
Лучшего бомбардира Челси в сезоне называют ослом. Почему так происходит?
Челси планирует провести переговоры с наставником Наполи
Юлиан Нагельсманн Челси Луис Энрике Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фатальные ошибки. Севилья разгромила Ман Юнайтед и вышла в полуфинал ЛЕ
Футбол | 20 апреля 2023, 23:55 14
Фатальные ошибки. Севилья разгромила Ман Юнайтед и вышла в полуфинал ЛЕ
Фатальные ошибки. Севилья разгромила Ман Юнайтед и вышла в полуфинал ЛЕ

Испанский клуб одержал уверенную победу

Йожеф САБО: «Матвиенко хотел купить Брайтон? Никто его не хочет покупать»
Футбол | 21 апреля 2023, 12:50 14
Йожеф САБО: «Матвиенко хотел купить Брайтон? Никто его не хочет покупать»
Йожеф САБО: «Матвиенко хотел купить Брайтон? Никто его не хочет покупать»

Специалист вынес вердикт защитнику «Шахтера»

ВИДЕО. Классный дальний удар. Лидер Зари Бражко оформил 5-й гол в сезоне
Футбол | 21.04.2023, 16:05
ВИДЕО. Классный дальний удар. Лидер Зари Бражко оформил 5-й гол в сезоне
ВИДЕО. Классный дальний удар. Лидер Зари Бражко оформил 5-й гол в сезоне
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
Футбол | 21.04.2023, 07:14
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси
Футбол | 20.04.2023, 17:33
СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси
СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fitnes_sports066
Умный человек таких как Мудрик тренировать нечего, пустота только бегун
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен соперник Прометея в полуфинале баскетбольного Еврокубка
Стал известен соперник Прометея в полуфинале баскетбольного Еврокубка
19.04.2023, 21:12 2
Баскетбол
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
19.04.2023, 23:23 2
Футбол
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
20.04.2023, 00:10 9
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
19.04.2023, 21:30 5
Футбол
Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка
Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка
21.04.2023, 14:51 2
Бокс
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
20.04.2023, 20:45 1
Футбол
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
19.04.2023, 20:51 6
Баскетбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
20.04.2023, 15:04 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности