Нагельсманн отклонил предложение Челси

Юлиан Нагельсманн отклонил предложение возглавить «Челси». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны провели несколько раундов переговоров, но теперь экс-тренер «Баварии» из них вышел. Похоже, его решение окончательное.

Ранее Нагельсманн считался главным претендентом на пост нового главного тренера «Челси». По информации Романо, Луис Энрике из числа претендентов также выпал, а вот Маурисио Почеттино в шорт-листе остается.