Нагельсманн отклонил предложение Челси

Юлиан Нагельсманн отклонил предложение возглавить «Челси». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны провели несколько раундов переговоров, но теперь экс-тренер «Баварии» из них вышел. Похоже, его решение окончательное.

Ранее Нагельсманн считался главным претендентом на пост нового главного тренера «Челси». По информации Романо, Луис Энрике из числа претендентов также выпал, а вот Маурисио Почеттино в шорт-листе остается.

EXCLUSIVE: Julian Nagelsmann has now withdrawn from the race to become the new Chelsea head coach — it looks like it’s his final decision. 🚨🔵 #CFC



German coach is said to be no longer available after multiple round of talks.



Nagelsmann was top candidate for the job. pic.twitter.com/vkU5zcxISH