Англия20 апреля 2023, 17:33 | Обновлено 20 апреля 2023, 17:41
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СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси
«Пенсионерам» привлекательна кандидатура Нагельсманна
20 апреля 2023, 17:33 | Обновлено 20 апреля 2023, 17:41
1667
2
В гонке на пост главного тренера лондонского «Челси» якобы лидирует немецкий специалист Юлиан Нагельсманн.
Сообщается, что 35-летний уроженец Баварии во время недавних переговоров произвел на представителей руководства «Челси» положительное впечатление.
Как известно, сейчас «Челси» на временной основе тренирует Фрэнк Лэмпард. Он принял лондонскую команду после увольнения Грэма Поттера.
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Я достоверно знаю, что Челси кинул в бой все силы на подписание контракта с Ротанем!