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Англия
20 апреля 2023, 17:33 | Обновлено 20 апреля 2023, 17:41
1667
2

СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси

«Пенсионерам» привлекательна кандидатура Нагельсманна

20 апреля 2023, 17:33 | Обновлено 20 апреля 2023, 17:41
1667
2
СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

В гонке на пост главного тренера лондонского «Челси» якобы лидирует немецкий специалист Юлиан Нагельсманн.

Сообщается, что 35-летний уроженец Баварии во время недавних переговоров произвел на представителей руководства «Челси» положительное впечатление.

Как известно, сейчас «Челси» на временной основе тренирует Фрэнк Лэмпард. Он принял лондонскую команду после увольнения Грэма Поттера.

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Юлиан Нагельсманн Челси Английская Премьер-лига
Источник The Guardian
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Gargantua
главное чтобы до того времени Лэмп не оставил после себя уже совсем руины.
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Remark
Эта инфа - 100% утка.
Я достоверно знаю, что Челси кинул в бой все силы на подписание контракта с Ротанем!
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