СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси

В гонке на пост главного тренера лондонского «Челси» якобы лидирует немецкий специалист Юлиан Нагельсманн.

Сообщается, что 35-летний уроженец Баварии во время недавних переговоров произвел на представителей руководства «Челси» положительное впечатление.

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Как известно, сейчас «Челси» на временной основе тренирует Фрэнк Лэмпард. Он принял лондонскую команду после увольнения Грэма Поттера.