Победа Севильи и Ромы, Юве вернули очки, где сыграет Украина с Мальтой?
Главные новости за 20 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 20 апреля.
1А. Фатальные ошибки. Севилья разгромила Ман Юнайтед и вышла в полуфинал ЛЕ
Испанский клуб одержал уверенную победу
1Б. Дожали в овертайме. Рома – в полуфинале Лиги Европы
«Фейеноорд» покидает турнир
1В. Разгром на выезде. Байер – полуфиналист Лиги Европы
Сказка «Сен-Жилуаза» на этом закончилась
1Г. Розгром на виїзді. Баєр – півфіналіст Ліги Європи
Казка «Сен-Жилуаза» на цьому закінчилася
1Д. Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Севильей», «Рома» сразится с «Байером»
2А. Вест Хэм дома разгромил Гент и вышел в полуфинал Лиги конференций
В полуфинале ЛК «молотобойцы» сыграют с нидерландским АЗ Алкмаар
2Б. Базель отыгрался в матче с Ниццей и в овертайме получил путевку в полуфинал
В полуфинале швейцарский «Базель» сыграет с итальянской «Фиорентиной»
2В. Сенсации не случилось. Фиорентина не позволила Леху совершить камбэк
«Фиалки» вышли в полуфинал Лиги конференций
2Г. АЗ Алкмаар отыграл два мяча у Андерлехта и по пенальти вышел в полуфинал ЛК
Дубль в дебюта матча оформил форвард Эвангелос Павлидис
2Д. Фиалки и молотобойцы. Определены полуфинальные пары Лиги конференций
В полуфиналах «Фиорентина» сыграет с «Базелем», «Вест Хэм» – с АЗ Алкмаар
3. Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
УЕФА может в 4-й раз подряд изменить место проведения финала ЛЧ
4. Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
Дело о финансовых нарушениях передано обратно в апелляционный суд
5. Серебряный хет-трик. У Украины – три медали на ЧЕ по борьбе среди женщин
Финалы проиграли украинки Оксана Ливач, Юлия Ткач-Остапчук, Алла Белинская
6. Свитолина получила уайлд-кард на престижный грунтовый турнир в Мадриде
Элина в восьмой раз сыграет на Открытом чемпионате Испании
7. Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Команды сыграют в словацкой Трнаве
8. ВИДЕО. Усик? Фьюри скоро объявит следующего соперника
Английский боксер анонсировал следующий бой у себя в Instagram
9. Дэвис и Гарсия идут All-in и устраивают бой, которого ждали все
Противостояние, которого мы все хотели
10. От Щенсны до Пентека: символическая сборная Польши в нынешней серии А
Блогер Sport.ua составил сборную из самых звездных поляков, играющих ныне на Апеннинском полуострове
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