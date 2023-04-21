Победа Севильи и Ромы, Юве вернули очки, где сыграет Украина с Мальтой?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 20 апреля.

1А. Фатальные ошибки. Севилья разгромила Ман Юнайтед и вышла в полуфинал ЛЕ

Испанский клуб одержал уверенную победу

1Б. Дожали в овертайме. Рома – в полуфинале Лиги Европы

«Фейеноорд» покидает турнир

1В. Разгром на выезде. Байер – полуфиналист Лиги Европы

Сказка «Сен-Жилуаза» на этом закончилась

1Г. Розгром на виїзді. Баєр – півфіналіст Ліги Європи

Казка «Сен-Жилуаза» на цьому закінчилася

1Д. Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Севильей», «Рома» сразится с «Байером»

2А. Вест Хэм дома разгромил Гент и вышел в полуфинал Лиги конференций

В полуфинале ЛК «молотобойцы» сыграют с нидерландским АЗ Алкмаар

2Б. Базель отыгрался в матче с Ниццей и в овертайме получил путевку в полуфинал

В полуфинале швейцарский «Базель» сыграет с итальянской «Фиорентиной»

2В. Сенсации не случилось. Фиорентина не позволила Леху совершить камбэк

«Фиалки» вышли в полуфинал Лиги конференций

2Г. АЗ Алкмаар отыграл два мяча у Андерлехта и по пенальти вышел в полуфинал ЛК

Дубль в дебюта матча оформил форвард Эвангелос Павлидис

2Д. Фиалки и молотобойцы. Определены полуфинальные пары Лиги конференций

В полуфиналах «Фиорентина» сыграет с «Базелем», «Вест Хэм» – с АЗ Алкмаар

3. Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина

УЕФА может в 4-й раз подряд изменить место проведения финала ЛЧ

4. Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A

Дело о финансовых нарушениях передано обратно в апелляционный суд

5. Серебряный хет-трик. У Украины – три медали на ЧЕ по борьбе среди женщин

Финалы проиграли украинки Оксана Ливач, Юлия Ткач-Остапчук, Алла Белинская

6. Свитолина получила уайлд-кард на престижный грунтовый турнир в Мадриде

Элина в восьмой раз сыграет на Открытом чемпионате Испании

7. Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024

Команды сыграют в словацкой Трнаве

8. ВИДЕО. Усик? Фьюри скоро объявит следующего соперника

Английский боксер анонсировал следующий бой у себя в Instagram

9. Дэвис и Гарсия идут All-in и устраивают бой, которого ждали все

Противостояние, которого мы все хотели

10. От Щенсны до Пентека: символическая сборная Польши в нынешней серии А

Блогер Sport.ua составил сборную из самых звездных поляков, играющих ныне на Апеннинском полуострове