Два успеха за день. Ювентус вышел в полуфинал Лиги Европы
Возвращение 15 очков стало не единственной хорошей новостью за день
Четверг получился удачным днем для «Ювентуса». Сначала «Старая синьора» сумела (по крайней мере, на некоторое время) вернуть себе 15 очков в турнирной таблице Серии А, а затем подопечные Массимилиано Аллегри вышли в полуфинал Лиги Европы.
В ответном матче против «Спортинга» в Лиссабоне они сыграли вничью 1:1, с учетом победы 1:0 дома этого хватило для выхода в полуфинал. Там «Ювентус» сыграет с «Севильей», которая разгромила «Манчестер Юнайтед».
Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
«Спортинг» – «Ювентус» – 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Эдвардс 20 (с пенальти) – Рабьо 9
«Спортинг» – Адан, Эшгайю, Коатес, Инасиу (Матеус Рейс, 81), Диоманде, Нуну Сантуш (Артур, 87), Угарте, Педру Гонсалвеш, Морита, Эдвардс, Тринкау (Шермити, 81).
«Ювентус» – Щенсны, Данило, Бремер (Гатти, 73), Алекс Сандро, Рабьо, Локателли, Миретти (Погба, 72), Куадрадо, Ди Мария, Кьеза (Костич, 78), Влахович (Милик, 71).
Предупреждения: Угарте (24), Гатти (83), Погба (89), Эдвардс (90).
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