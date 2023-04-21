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20.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 1
Ювентус Проходит дальше
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Лига Европы
21 апреля 2023, 00:01 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:24
710
4

Два успеха за день. Ювентус вышел в полуфинал Лиги Европы

Возвращение 15 очков стало не единственной хорошей новостью за день

21 апреля 2023, 00:01 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:24
710
4
Два успеха за день. Ювентус вышел в полуфинал Лиги Европы
ФК Ювентус

Четверг получился удачным днем для «Ювентуса». Сначала «Старая синьора» сумела (по крайней мере, на некоторое время) вернуть себе 15 очков в турнирной таблице Серии А, а затем подопечные Массимилиано Аллегри вышли в полуфинал Лиги Европы.

В ответном матче против «Спортинга» в Лиссабоне они сыграли вничью 1:1, с учетом победы 1:0 дома этого хватило для выхода в полуфинал. Там «Ювентус» сыграет с «Севильей», которая разгромила «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Спортинг» – «Ювентус» – 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Эдвардс 20 (с пенальти) – Рабьо 9

«Спортинг» – Адан, Эшгайю, Коатес, Инасиу (Матеус Рейс, 81), Диоманде, Нуну Сантуш (Артур, 87), Угарте, Педру Гонсалвеш, Морита, Эдвардс, Тринкау (Шермити, 81).

«Ювентус» – Щенсны, Данило, Бремер (Гатти, 73), Алекс Сандро, Рабьо, Локателли, Миретти (Погба, 72), Куадрадо, Ди Мария, Кьеза (Костич, 78), Влахович (Милик, 71).

Предупреждения: Угарте (24), Гатти (83), Погба (89), Эдвардс (90).

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Лига Европы Ювентус Спортинг Лиссабон
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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iw_miami
да когда-то и ТТХ был одним из самых титулованных в ЛЕ/Кубке Уефа, а в Кубке Англии так самым)))))) Вот тебе и разница между Мончи и Леви (управленцами)
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0
iw_miami
некогда с Интером короли Турнира ...  теперь только и смотри как побеждают птенцы Мончи ...
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0
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Saar
Поздоровляю Юве! Ще одна італійська команда!)))
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