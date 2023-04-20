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Лига Европы
20 апреля 2023, 23:09 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:29
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0

ВИДЕО. Спортинг и Ювентус обменялись голами в первом тайме

Первая игра неделей ранее завершилась в пользу итальянского клуба

20 апреля 2023, 23:09 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:29
150
0
ВИДЕО. Спортинг и Ювентус обменялись голами в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» принимает «Ювентус».

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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу итальянского клуба (1:0).

В ответном поединки команды обменялись голами в первом тайме (1:1).

ГОЛ! 0:1. Адриен Рабьо, 9 мин.

ГОЛ! 1:1. Эдвардс, 20 мин (пен)

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Источник Sport.ua
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