Лига Европы20 апреля 2023, 23:09 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:29
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ВИДЕО. Спортинг и Ювентус обменялись голами в первом тайме
Первая игра неделей ранее завершилась в пользу итальянского клуба
20 апреля 2023, 23:09 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:29
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В четверг, 20 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» принимает «Ювентус».
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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу итальянского клуба (1:0).
В ответном поединки команды обменялись голами в первом тайме (1:1).
ГОЛ! 0:1. Адриен Рабьо, 9 мин.
ГОЛ! 1:1. Эдвардс, 20 мин (пен)
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