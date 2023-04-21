АЛЛЕГРИ: Мы страдали. Нужно было открывать игру, а мы торопились в штрафной

В четверг, 20 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами «Ювентус» и «Спортинг». Игра завершилась со счетом 1:1. Первый поединок остался за туринцами (1:0), поэтому в полуфинал соревнований прошла «старая синьора».

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выход в 1/2 финала ЛЕ:

«Это был хороший день – мы вышли в полуфинал. Мы страдали, мы неплохо поработали во втором тайме в начале, но мы должны улучшить свои шансы. Мы знали, что это будет сложно, но мы приносим домой хороший результат. Мне нравится играть с тремя полузащитниками, в том числе из-за характеристик тех, которые есть в моем распоряжении. В матче со «Спортингом» нам нужно было открывать игру, но мы торопили игру в штрафной, и нужно было больше терпения. Мы мало стреляли из-за пределов штрафной площади, и нам нужно прибавлять. Я ожидал, что «Севилья» пройдет дальше. Это сложная команда, они хорошо играют и хорошо владеют мячом. Они выиграли так много трофеев Лиги Европы, что у них определенно есть преимущество.

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо:

«Я очень доволен квалификацией и тем, как команда сегодня сыграла, чтобы добиться этого. Быть конкурентоспособным заложено в ДНК «Ювентуса», и благодаря этому и концентрации от начала до конца нам удалось сдержать атаки «Спортинга».

Защитник «Ювентуса» Данило:

«Я очень доволен квалификацией. Это было нашей целью, и мы заслужили это благодаря двум хорошим выступлениям. Мы были солидны в обороне, и здесь я имею в виду не только защитников, но и более атакующих игроков, которые также помогали в обороне. За исключением одной моей ошибки, где нам повезло, мы провели неплохой матч, мы были хороши. «Спортинг» любит играть в атаке, но мы заслужили пройти. Сейчас нам будет противостоять «Севилья», еще одна очень сильная команда с большим опытом участия в соревнованиях благодаря завоеванным титулам, но если мы будем на том уровне, который показали на турнире, у нас есть хорошие шансы на выход в финал».