Спортинг Л

20 апреля на «Жозе Алваладе» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» (Лиссабон) встретится с «Ювентусом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Спортинг (Лиссабон)

Клуб в этом сезоне продолжил утрату своих позиций на внутренней арене. Если чемпион-2021 в прошлом розыгрыше Примейры взял хотя бы серебро, то сейчас и Брагу скинуть с 3-го места будет непросто. В Лиге чемпионов осенью тоже подопечные Рубена Аморима выступили ниже ожидаемого, отдав 2-ю позицию (и пропуск в плей-офф) Айнтрахту (Франкфурт), проиграв дома решающий поединок в последнем туре. Зато это позволило, перебравшись в Лигу Европы, до сих пор оставаться в борьбе. В играх на вылет получилось выбить не только Мидтьюлланд, но и, пусть и по пенальти, Арсенал. В Турине они тоже должны были не проигрывать, но не повезло - уступили 0:1.

Ювентус

Команда тоже провалила групповой этап Лиги чемпионов. Там даже с Маккаби терялись очки, а против ПСЖ и даже Бенфики ничего не получилось. Но в 2023-м году Старая Синьора смогла хорошо прибавить. Она бы и в Серии А сейчас шла, скорее всего, на 2-м месте, а не за пределами топ-4, если бы не суровый штраф. Но зато в такой ситуации бьянконери становятся еще более мотивированы выиграть Лигу Европы. Это ведь не только трофей, а их уже у популярной и амбициозной команды нет давненько. Но и заодно можно обеспечить себе право сыграть в следующей Лиге чемпионов. Начинали итальянцы плей-офф, правда, только с домашней ничьей с Ниццей. Но в итоге и ее прошли, и с Фрайбургом в 1/8 финала спокойно разобрались. С португальцами было тяжело, но Перин оставил ворота сухими, а Гатти на 73-й минуте забил единственный мяч.

Статистика личных встреч

В 2017-м году команды уже играли между собой, но в Лиге чемпионов. Но тогда это был групповой этап, и итальянцы обеспечили себе небольшое преимущество - 2:1 дома, 1:1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют Спортингу. Но у Ювентуса довольно простая и понятная задача - ставим на то, что гости не проиграют с коэффициентом - 1,67.