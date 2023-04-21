20.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 1
Ювентус Проходит дальше
Лига Европы21 апреля 2023, 00:05 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:26
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Спортинг – Ювентус – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы
21 апреля 2023, 00:05 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:26
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В четверг, 20 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» принимает «Ювентус».
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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу итальянского клуба (1:0).
В ответном поединки команды обменялись голами в первом тайме (1:1).
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Спортинг – Ювентус – 1:1. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Адриен Рабьо, 9 мин.
ГОЛ! 1:1. Эдвардс, 20 мин (пен)
События матча
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Эдвардс (Спортинг Л).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
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