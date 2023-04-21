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Лига конференций
Проходит дальше Вест Хэм
20.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 4 : 1
Гент
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Лига конференций
21 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:56
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Вест Хэм дома разгромил Гент и вышел в полуфинал Лиги конференций

В полуфинале ЛК «молотобойцы» сыграют с нидерландским АЗ Алкмаар

21 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:56
203
0
Вест Хэм дома разгромил Гент и вышел в полуфинал Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций «Вест Хэм» дома обыграл «Гент» со счетом 4:1.

Гости открыли счет в матче благодаря голу Кейперса на 26-й минуте. Английский клуб ответил жестко, забив 4 гола: Лукас Пакета, Деклан Райс, Майкл Антонио (дубль).

В полуфинале Лиги конференций «молотобойцы» сыграют с нидерландским АЗ Алкмаар.

Лига конференций. 1/4 финала, 20 апреля

Вест Хэм (Англия) – Гент (Бельгия) – 4:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Майкл Антонио, 37, 63, Лукас Пакета, 55 (пен), Деклан Райс, 58 – Уго Кейперс, 26

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Гент).
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Источник Sport.ua
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