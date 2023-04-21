Вест Хэм дома разгромил Гент и вышел в полуфинал Лиги конференций
В полуфинале ЛК «молотобойцы» сыграют с нидерландским АЗ Алкмаар
В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций «Вест Хэм» дома обыграл «Гент» со счетом 4:1.
Гости открыли счет в матче благодаря голу Кейперса на 26-й минуте. Английский клуб ответил жестко, забив 4 гола: Лукас Пакета, Деклан Райс, Майкл Антонио (дубль).
В полуфинале Лиги конференций «молотобойцы» сыграют с нидерландским АЗ Алкмаар.
Лига конференций. 1/4 финала, 20 апреля
Вест Хэм (Англия) – Гент (Бельгия) – 4:1 (первый матч – 1:1)
Голы: Майкл Антонио, 37, 63, Лукас Пакета, 55 (пен), Деклан Райс, 58 – Уго Кейперс, 26
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возвращение 15 очков стало не единственной хорошей новостью за день
В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Севильей», «Рома» сразится с «Байером»