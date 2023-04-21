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  4. Дожали в овертайме. Рома – в полуфинале Лиги Европы
Лига Европы
Проходит дальше Рома
20.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 4 : 1
Фейеноорд
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Лига Европы
21 апреля 2023, 00:46 | Обновлено 21 апреля 2023, 01:30
531
2

Дожали в овертайме. Рома – в полуфинале Лиги Европы

«Фейеноорд» покидает турнир

21 апреля 2023, 00:46 | Обновлено 21 апреля 2023, 01:30
531
2
Дожали в овертайме. Рома – в полуфинале Лиги Европы
ФК Рома

«Рома» стала последним полуфиналистом Лиги Европы сезона 2022/2023. Команда Жозе Моуриньо в ответном матче дома лишь на последних минутах основного времени спаслась от вылета, но после этого двумя голами в овертайме дожала «Фейеноорд».

Жозе Моуриньо продолжает свой поход за очередным еврокубком, последнее препятствие на пути к финалу – леверкузенский «Байер».

«Рома» – «Фейеноорд» – 4:1 ОТ (первый матч – 0:1)
Голы: Спинаццола 60, Дибала 89, Эль-Шаарави 101, Пеллегрини 109 – Игор Пайшау 80

«Рома» – Руй Патрисиу, Смоллинг (Челик, 78), Льоренте (Рожер, 72), Манчини, Спинаццола, Залевски (Дибала, 73), Вейналдум (Эль-Шаарави, 21; Кумбула, 105), Матич, Кристанте, Пеллегрини, Белотти (Абрахам, 72).

«Фейеноорд» – Бейлов, Гертрюйда, Траунер (Дилросун, 105), Ганцко, Хартман (Лопес, 105), Шиманьски (Педерсен, 90), Кекчю, Виффер (Бульяуде, 105), Джаханбахш (Данило, 74), Идрисси (Игор Пайшау, 64), Хименес.

Предупреждения: Хартман (12), Виффер (18), Льоренте (34), Велленройтер (34), Хименес (39), Дибала (108), Абрахам (111), Руй Патрисиу (118).

Удаление: Хименес (120).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Octopus
Выход Дибалы все решил.
Рома заслуженно идет дальше, в обоих матчах играли лучше Фейеноорда.
Рад за Жозе.
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+1
iw_miami
у Италии шанс на требл практически с 1-ого захода в новой еврокубковой версии: ЛЧ + ЛЕ + ЛК за один сезон
в расширенную версию клубного ЧМ на 25-й год(по результатам 4-х летки) прошли гарантированно: Челси, Реал; проходят по рейтингу УЕФА: номинально Сити, Бавария, Челси, Ливерпуль, если не утратят свои позиции +/- На один из 12 слотов и Ювентус, Рома с Интером могут расчитывать
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0
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