Дожали в овертайме. Рома – в полуфинале Лиги Европы

«Рома» стала последним полуфиналистом Лиги Европы сезона 2022/2023. Команда Жозе Моуриньо в ответном матче дома лишь на последних минутах основного времени спаслась от вылета, но после этого двумя голами в овертайме дожала «Фейеноорд».

Жозе Моуриньо продолжает свой поход за очередным еврокубком, последнее препятствие на пути к финалу – леверкузенский «Байер».

«Рома» – «Фейеноорд» – 4:1 ОТ (первый матч – 0:1)

Голы: Спинаццола 60, Дибала 89, Эль-Шаарави 101, Пеллегрини 109 – Игор Пайшау 80

«Рома» – Руй Патрисиу, Смоллинг (Челик, 78), Льоренте (Рожер, 72), Манчини, Спинаццола, Залевски (Дибала, 73), Вейналдум (Эль-Шаарави, 21; Кумбула, 105), Матич, Кристанте, Пеллегрини, Белотти (Абрахам, 72).

«Фейеноорд» – Бейлов, Гертрюйда, Траунер (Дилросун, 105), Ганцко, Хартман (Лопес, 105), Шиманьски (Педерсен, 90), Кекчю, Виффер (Бульяуде, 105), Джаханбахш (Данило, 74), Идрисси (Игор Пайшау, 64), Хименес.

Предупреждения: Хартман (12), Виффер (18), Льоренте (34), Велленройтер (34), Хименес (39), Дибала (108), Абрахам (111), Руй Патрисиу (118).

Удаление: Хименес (120).