Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы
Рома
20.04.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
20 апреля 2023, 10:12 | Обновлено 20 апреля 2023, 10:18
151
0

Рома – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Поединок состоится 20 апреля в 22:00 по Киеву

20 апреля 2023, 10:12 | Обновлено 20 апреля 2023, 10:18
151
0
Рома – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Фейеноордом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Рома

Клуб продолжает идти к возвращению в Лигу чемпионов одновременно 2-мя путями. В Серии А джалоросси наконец-то более-менее серьезно претендует на место в топ-4, пусть даже во многом благодаря крупному штрафу Ювентуса. Но этим еще нужно воспользоваться, и есть реальные шансы, что это удастся столичным волкам. После победы над Удинезе удалось оторвать от преследователей. При этом португалец не против взять и очередной для себя еврокубок. Тем более что там тоже в придачу к трофею полагается льготная путевка в Лигу чемпионов. Осенью, правда, итальянцев лихорадило, чего стоит поражение Лудогорцу. Да и с плей-офф не все удается. Но все же они смогли и из группы выйти, и выбить Ред Булл (Зальцбург) в феврале и даже Реал Сосьедад в марте. А вот в Роттердаме проиграли, 0:1.

Фейеноорд

Команда еще больше поглощена перипетиями внутренней арены. Недавно было обидное домашнее поражение 1:2 Аяксу в скандальном поединке - из-за этого покинули кубок Нидерландов. Но, важнее, что у фаворита из Амстердама получается выигрывать гонку в Эредивизии, и все ближе чемпионский титул, только 2-й в этом веке. Но пока что сил подопечных Арне Слота хватало и для выступлений в Лиге Европы. В групповом этапе голландцам повезло, ведь там вся четверка в квартете набрала по 8 очков, и имела после 6 матчей по 2 победы, ничьи и поражения, и все решило соотношение мячей. Зато в 1/8 финала Гордость Юга сначала смогла отыграться в Варшаве после случайного гола Ракицкого, а потом дома просто уничтожили донецкий Шахтер, победив его 7:1. Да и с итальянцами выиграли за счет единственного мяча Виффера.

Статистика личных встреч

Прошлые поединки были успешнее для Ромы. Сначала она прошла голландцев в 1/16 финала Лиги Европы в 2015-м году (1:1, 2:1), а потом выиграла прошлогодний финал Лиги конференций.

Прогноз

Букмекерские конторы ставят на победу Ромы. Но голландцы так просто не сдадутся - ждем тотал больше 2,0 голов с коэффициентом - 1,6.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Спортинг – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Рома – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кристиан ЭРИКСЕН: «Позволили Севилье сохранить интригу»
Рома Рим Фейеноорд Рома - Фейеноорд прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Баварии подтвердил правильность замены Нагельсманна на Тухеля
Футбол | 20 апреля 2023, 04:48 6
Президент Баварии подтвердил правильность замены Нагельсманна на Тухеля
Президент Баварии подтвердил правильность замены Нагельсманна на Тухеля

Герберта Хайнера вылет команды из Лиги чемпионов не расстроил

ВИДЕО. Гол престижа. Как Киммих сравнял счет для Баварии с пенальти
Футбол | 19 апреля 2023, 23:50 2
ВИДЕО. Гол престижа. Как Киммих сравнял счет для Баварии с пенальти
ВИДЕО. Гол престижа. Как Киммих сравнял счет для Баварии с пенальти

«Бавария» выбыла из Лиги чемпионов в противостоянии с «Ман Сити»

Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
Баскетбол | 19.04.2023, 12:41
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
Футбол | 19.04.2023, 23:23
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Футбол | 20.04.2023, 00:10
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
18.04.2023, 23:55 69
Футбол
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
18.04.2023, 23:59 12
Футбол
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
18.04.2023, 22:38 4
Бокс
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
18.04.2023, 12:13 8
Бокс
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
19.04.2023, 20:51 5
Баскетбол
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
19.04.2023, 00:08 11
Футбол
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
18.04.2023, 20:01 20
Футбол
Александр АЛИЕВ: «россияне, можете устроить у себя там Олимпиаду москвы»
Александр АЛИЕВ: «россияне, можете устроить у себя там Олимпиаду москвы»
19.04.2023, 11:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности