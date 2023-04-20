20 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Фейеноордом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Рома

Клуб продолжает идти к возвращению в Лигу чемпионов одновременно 2-мя путями. В Серии А джалоросси наконец-то более-менее серьезно претендует на место в топ-4, пусть даже во многом благодаря крупному штрафу Ювентуса. Но этим еще нужно воспользоваться, и есть реальные шансы, что это удастся столичным волкам. После победы над Удинезе удалось оторвать от преследователей. При этом португалец не против взять и очередной для себя еврокубок. Тем более что там тоже в придачу к трофею полагается льготная путевка в Лигу чемпионов. Осенью, правда, итальянцев лихорадило, чего стоит поражение Лудогорцу. Да и с плей-офф не все удается. Но все же они смогли и из группы выйти, и выбить Ред Булл (Зальцбург) в феврале и даже Реал Сосьедад в марте. А вот в Роттердаме проиграли, 0:1.

Фейеноорд

Команда еще больше поглощена перипетиями внутренней арены. Недавно было обидное домашнее поражение 1:2 Аяксу в скандальном поединке - из-за этого покинули кубок Нидерландов. Но, важнее, что у фаворита из Амстердама получается выигрывать гонку в Эредивизии, и все ближе чемпионский титул, только 2-й в этом веке. Но пока что сил подопечных Арне Слота хватало и для выступлений в Лиге Европы. В групповом этапе голландцам повезло, ведь там вся четверка в квартете набрала по 8 очков, и имела после 6 матчей по 2 победы, ничьи и поражения, и все решило соотношение мячей. Зато в 1/8 финала Гордость Юга сначала смогла отыграться в Варшаве после случайного гола Ракицкого, а потом дома просто уничтожили донецкий Шахтер, победив его 7:1. Да и с итальянцами выиграли за счет единственного мяча Виффера.

Статистика личных встреч

Прошлые поединки были успешнее для Ромы. Сначала она прошла голландцев в 1/16 финала Лиги Европы в 2015-м году (1:1, 2:1), а потом выиграла прошлогодний финал Лиги конференций.

Прогноз

Букмекерские конторы ставят на победу Ромы. Но голландцы так просто не сдадутся - ждем тотал больше 2,0 голов с коэффициентом - 1,6.