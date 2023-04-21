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Лига Европы
Проходит дальше Рома
20.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 4 : 1
Фейеноорд
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Лига Европы
21 апреля 2023, 01:30 |
169
0

Рома – Фейеноорд – 4:1. Судьбоносный гол Дибалы на 89-й. Видео голов

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги Европы

21 апреля 2023, 01:30 |
169
0
Рома – Фейеноорд – 4:1. Судьбоносный гол Дибалы на 89-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами «Рома» и «Фейеноорд». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу римлян (первый поединок выиграли нидерландцы – 1:0).

Команда Жозе Моуриньо в ответном матче дома лишь на последних минутах основного времени спаслась от вылета благодаря голу Пауло Дибалы на 89-й минуте, а после этого двумя голами в овертайме дожала «Фейеноорд».

«Рома» – «Фейеноорд» – 4:1 ОТ (первый матч – 0:1)

Голы: Спинаццола 60, Дибала 89, Эль-Шаарави 101, Пеллегрини 109 – Игор Пайшау 80

Видеообзор матча:

События матча

109’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
101’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Рома).
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Источник Sport.ua
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