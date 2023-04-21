Рома – Фейеноорд – 4:1. Судьбоносный гол Дибалы на 89-й. Видео голов

В четверг, 20 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами «Рома» и «Фейеноорд». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу римлян (первый поединок выиграли нидерландцы – 1:0).

Команда Жозе Моуриньо в ответном матче дома лишь на последних минутах основного времени спаслась от вылета благодаря голу Пауло Дибалы на 89-й минуте, а после этого двумя голами в овертайме дожала «Фейеноорд».

«Рома» – «Фейеноорд» – 4:1 ОТ (первый матч – 0:1)



Голы: Спинаццола 60, Дибала 89, Эль-Шаарави 101, Пеллегрини 109 – Игор Пайшау 80

Видеообзор матча: