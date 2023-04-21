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Проходит дальше Рома
20.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 4 : 1
Фейеноорд
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Лига Европы
21 апреля 2023, 02:39 |
86
0

МОУРИНЬО: «Они хорошо справились с отличной командой, но мы были сильнее»

Главный тренер «Ромы» – о камбеке в матчевом противостоянии против «Фейеноорда» в 1/4 финала ЛЕ

21 апреля 2023, 02:39 |
86
0
МОУРИНЬО: «Они хорошо справились с отличной командой, но мы были сильнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В четверг, 20 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами «Рома» и «Фейеноорд». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу римлян (первый поединок выиграли нидерландцы – 1:0).

Команда Жозе Моуриньо в ответном матче дома лишь на последних минутах основного времени спаслась от вылета благодаря голу Пауло Дибалы на 89-й минуте, а после этого двумя голами в овертайме дожала «Фейеноорд».

Главный тренер римлян Жозе Моуриньо прокомментировал победу своих подопечных:

«Команда очень хорошо сыграла в матче, в котором было сложно играть и управлять ситуацией. Гол Дибалы не помог сильно вернуться в игру, как и травма Вейналдума не помогала управлять игрой. Соперники хорошо справились с отличной командой, но мы были сильнее. У меня достаточно опыта, чтобы понять работу, которую я делаю. я уравновешен. Я нахожусь в той фазе, когда игроки и болельщики важнее. Я стараюсь дарить радость болельщикам и помогать парням расти. Я уверен, что независимо от результата болельщики ушли бы домой довольными за команду. У нас есть ограничения, но эта команда – семья».

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини:

«Должен сказать, что эмоции начались еще до матча. Вы знаете, что вы должны победить для этих людей, которые отдают все для нас, и, следовательно, мы должны отдать все для них».

Форвард «Ромы» Пауло Дибала:

«Когда они забили, я немного испугался – но мы сравняли счет, а затем выиграли в дополнительное время. Мы все хотим победить. У тренера невероятный менталитет. Он сказал нам, что игра будет такой. Эта команда знает, что значит побеждать в Европе, у них есть менталитет. Осталось всего несколько игр, так что надеемся продолжить в том же духе и вывести «Рому» в финал. Мечтаю о финале против «Ювентуса»? Я не знаю... Они играют против «Севильи», сложной команды, которая очень хорошо знает этот турнир. Но сначала нам нужно победить: это будет сложный полуфинал против Леверкузена, и, надеюсь, мы подумаем о финале».

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини:

«Фанаты всегда были особенными, а «Рома» – семья. Фанаты отдают все, и мы пытаемся делать то же самое. Очень приятно выйти на поле и увидеть этих болельщиков – они придают нам дополнительный импульс. Мы должны сделать все возможное для них и для нас, чтобы получить результаты. Когда вся обстановка такая, значит, это семья».

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола:

«Это была действительно фантастическая ночь. Мы очень рады продолжить: это еще один полуфинал для нас, и это будет хороший матч против такой великой команды, как Леверкузен. Каждый раз на этом стадионе эти люди дают нам большой толчок, и мы можем только сказать им спасибо».

События матча

109’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
101’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Рома).
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Жозе Моуриньо Лоренцо Пеллегрини Джанлука Манчини Леонардо Спинаццола Пауло Дибала пресс-конференция Рома Рим Фейеноорд Рома - Фейеноорд Лига Европы
Источник УЕФА
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