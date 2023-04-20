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Лига Европы
Рома
20.04.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
20 апреля 2023, 10:26 |
18
0

Рома – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 20 апреля в 22:00 по Киеву

20 апреля 2023, 10:26 |
18
0
Рома – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Фейеноордом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Первая игра в Роттердаме завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Прошлые поединки были успешнее для «Ромы». Сначала она прошла голландцев в 1/16 финала Лиги Европы в 2015-м году (1:1, 2:1), а потом выиграла прошлогодний финал Лиги конференций.

Рома – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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