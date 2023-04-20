20 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Фейеноордом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Первая игра в Роттердаме завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Прошлые поединки были успешнее для «Ромы». Сначала она прошла голландцев в 1/16 финала Лиги Европы в 2015-м году (1:1, 2:1), а потом выиграла прошлогодний финал Лиги конференций.

Рома – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция