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Лига Европы
21 апреля 2023, 00:07 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:11
185
0

Разгром на выезде. Байер – полуфиналист Лиги Европы

Сказка «Сен-Жилуаза» на этом закончилась

21 апреля 2023, 00:07 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:11
185
0
Разгром на выезде. Байер – полуфиналист Лиги Европы
ФК Байер Леверкузен

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Сен-Жилуаз» – «Байер» – 1:4 (первый матч – 1:1)
Голы: Терхо 65 – Диаби 2, Баккер 38, Фримпонг 61, Гложек 79

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Источник Sport.ua
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