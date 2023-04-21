Лига Европы21 апреля 2023, 00:07 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:11
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Разгром на выезде. Байер – полуфиналист Лиги Европы
Сказка «Сен-Жилуаза» на этом закончилась
21 апреля 2023, 00:07 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:11
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Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
«Сен-Жилуаз» – «Байер» – 1:4 (первый матч – 1:1)
Голы: Терхо 65 – Диаби 2, Баккер 38, Фримпонг 61, Гложек 79
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