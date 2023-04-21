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Лига Европы
Сен-Жилуаз
20.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 4
Байер Проходит дальше
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Лига Европы
21 апреля 2023, 04:08 |
48
0

Сен-Жилауз – Байер – 1:4. Бельгийский пожар в защите. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы

21 апреля 2023, 04:08 |
48
0
Сен-Жилауз – Байер – 1:4. Бельгийский пожар в защите. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами «Сен-Жилуаз» и «Байер». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу немецкой команды. В первом поединке в Германии соперники разошлись миром (1:1), поэтому в полуфинал прошел Леверкузен.

«Сен-Жилуаз» – «Байер» – 1:4 [первый матч – 1:1]

Голы: Терхо 65 – Диаби 2, Баккер 38, Фримпонг 61, Гложек 79

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Байер).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Терхо (Сен-Жилуаз).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Баккер (Байер).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
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Сен-Жилуаз Байер видео голов и обзор Лига Европы
Источник Sport.ua
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