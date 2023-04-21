В четверг, 20 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами «Сен-Жилуаз» и «Байер». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу немецкой команды. В первом поединке в Германии соперники разошлись миром (1:1), поэтому в полуфинал прошел Леверкузен.

«Сен-Жилуаз» – «Байер» – 1:4 [первый матч – 1:1]



Голы: Терхо 65 – Диаби 2, Баккер 38, Фримпонг 61, Гложек 79

Видеообзор матча: