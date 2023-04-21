Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы

20 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы 2022/23 и определены все полуфиналисты турнира.

В полуфинале итальянский «Ювентус» сыграет с испанской «Севильей». А в другой паре за выход в финал поспорят итальянская «Рома» и немецкий «Байер».

Интересно, что «Рома» под руководством Жозе Моуриньо является действующим победителем Лиги конференций. А в случае триумфа в Лиге Европы волки могут получить прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, осуществив забавный транзит через три еврокубка.

Полуфинальные противостояния будут состоять из двух поединков, которые пройдут 11 и 18 мая

🏆 Лига Европы 2022/23

1/4 финала. Ответные матчи, 20 апреля

22:00 Рома (Италия) – Фейенорд (Нидерланды) – 4:1 д.в. [первый матч – 0:1]

(Италия) – Фейенорд (Нидерланды) – 4:1 д.в. [первый матч – 0:1] 22:00 Сен-Жилуаз (Бельгия) – Байер (Германия) – 1:4 [первый матч – 1:1]

(Германия) – 1:4 [первый матч – 1:1] 22:00 Севилья (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:0 [первый матч – 2:2]

(Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:0 [первый матч – 2:2] 22:00 Спортинг (Португалия) – Ювентус (Италия) – 1:1 [первый матч – 0:1]

Пары 1/2 финала, 11 и 18 мая