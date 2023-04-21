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Лига Европы
21 апреля 2023, 01:10 | Обновлено 21 апреля 2023, 01:51
682
1

Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Севильей», «Рома» сразится с «Байером»

21 апреля 2023, 01:10 | Обновлено 21 апреля 2023, 01:51
682
1
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы 2022/23 и определены все полуфиналисты турнира.

В полуфинале итальянский «Ювентус» сыграет с испанской «Севильей». А в другой паре за выход в финал поспорят итальянская «Рома» и немецкий «Байер».

Интересно, что «Рома» под руководством Жозе Моуриньо является действующим победителем Лиги конференций. А в случае триумфа в Лиге Европы волки могут получить прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, осуществив забавный транзит через три еврокубка.

Полуфинальные противостояния будут состоять из двух поединков, которые пройдут 11 и 18 мая

🏆 Лига Европы 2022/23

1/4 финала. Ответные матчи, 20 апреля

  • 22:00 Рома (Италия) – Фейенорд (Нидерланды) – 4:1 д.в. [первый матч – 0:1]
  • 22:00 Сен-Жилуаз (Бельгия) – Байер (Германия) – 1:4 [первый матч – 1:1]
  • 22:00 Севилья (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:0 [первый матч – 2:2]
  • 22:00 Спортинг (Португалия) – Ювентус (Италия) – 1:1 [первый матч – 0:1]

Пары 1/2 финала, 11 и 18 мая

  • Ювентус (Италия) – Севилья (Испания)
  • Рома (Италия) – Байер (Германия)

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Источник Sport.ua
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iw_miami
психану: готов смотреть на его Финал с севкой, лишь бы ... уже 100% кто-то финал проиграл бы
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