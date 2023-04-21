Фиалки и молотобойцы. Определены полуфинальные пары Лиги конференций

20 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций 2022/23 и определены все полуфиналисты турнира.

В полуфинале Лиги конференций сыграют итальянская «Фиорентина» и швейцарский «Базель». А в другой паре за выход в финал поспорят английский «Вест Хэм» и нидерландский АЗ Алкмаар.

Фаворитами турнира сейчас считаются «фиалки» и «молотобойцы».

Полуфинальные противостояния будут состоять из двух поединков, которые пройдут 11 и 18 мая

🏆 Лига конференций 2022/23

1/4 финала. Ответные матчи, 20 апреля

19:45 АЗ Алкмар (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) – 2:0, пен. 4:1 [первый матч – 0:2]

(Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) – 2:0, пен. 4:1 [первый матч – 0:2] 19:45 Фиорентина (Италия) – Лех Познань (Польша) – 2:3 [первый матч – 4:1]

(Италия) – Лех Познань (Польша) – 2:3 [первый матч – 4:1] 22:00 Вест Хэм (Англия) – Гент (Бельгия) – 4:1 [первый матч – 1:1]

(Англия) – Гент (Бельгия) – 4:1 [первый матч – 1:1] 22:00 Ницца (Франция) – Базель (Швейцария) – 1:2 д.в. [первый матч – 2:2]

Пары 1/2 финала, 11 и 18 мая