Фиалки и молотобойцы. Определены полуфинальные пары Лиги конференций
В полуфиналах «Фиорентина» сыграет с «Базелем», «Вест Хэм» – с АЗ Алкмаар
20 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций 2022/23 и определены все полуфиналисты турнира.
В полуфинале Лиги конференций сыграют итальянская «Фиорентина» и швейцарский «Базель». А в другой паре за выход в финал поспорят английский «Вест Хэм» и нидерландский АЗ Алкмаар.
Фаворитами турнира сейчас считаются «фиалки» и «молотобойцы».
Полуфинальные противостояния будут состоять из двух поединков, которые пройдут 11 и 18 мая
🏆 Лига конференций 2022/23
1/4 финала. Ответные матчи, 20 апреля
- 19:45 АЗ Алкмар (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) – 2:0, пен. 4:1 [первый матч – 0:2]
- 19:45 Фиорентина (Италия) – Лех Познань (Польша) – 2:3 [первый матч – 4:1]
- 22:00 Вест Хэм (Англия) – Гент (Бельгия) – 4:1 [первый матч – 1:1]
- 22:00 Ницца (Франция) – Базель (Швейцария) – 1:2 д.в. [первый матч – 2:2]
Пары 1/2 финала, 11 и 18 мая
- Фиорентина (Италия) – Базель (Швейцария)
- Вест Хэм (Англия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
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