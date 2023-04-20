От Щенсны до Пентека: символическая сборная Польши в нынешней серии А

Звезды польского футбола проторили себе путь на Запад еще на рубеже 1970-х – 1980-х. Тогда Польский футбольный союз позволил заслуженным местным игрокам, достигшим 30-летнего возраста, ехать на заработки в капиталистические страны. Хотя были и исключения. Скажем, олимпийский чемпион-1972 Зигмунд Анчок уехал в США еще в 1975 г. в 29-летнем возрасте, а другой обладатель олимпийского «золота» Мюнхена-1972 Влодзимеж Любаньский отправился в бельгийский «Локерен», как только ему исполнилось 28. А вот Италию поляки стали покорять только после успешного выступления Кадры на мундиале-1982. Именно после него Збигнев Бонек перешел в «Ювентус». В серии А у него получилось сполна реализовать себя, завоевав в составе «Старой Синьоры» Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА и Кубок чемпионов (приложил свои силы, кстати, к уникальному достижению «Старой Синьоры», которая первой в Европе триумфовала в трех разных еврокубках), немало поиграл Зиби и в составе «Ромы». Меньше повезло партнеру Бонека по той звездной Кадре-1982 защитнику Ладиславу Жмуде. Он в том же году перешел в «Верону». Однако проявить свои добродетели сполна в составе желто-синих не смог – помешали постоянные травмы. Впоследствии Жмуда присоединился к «Кремонезе», где задержался на более долгое время. Собственно, в Кремоне он и завершил свою профессиональную карьеру.

Сейчас в серии А играет чуть ли не два десятка поляков, и они весьма заметны в своих клубах. Составляя символическую сборную из играющих в Италии поляков, подумал, что эта команда по именам выглядит очень представительно. Собственно, по количеству своих посланцев в серии А поляки лидируют среди стран Восточной Европы, а вообще уступают только признанным футбольным державам – Франции, Бразилии, Аргентине и Нидерландам. Все остальные страны представлены в сильнейшем итальянском футбольном дивизионе меньшим по сравнению с поляками количеством игроков. Чем привлекают скаутов итальянских клубов польские футболисты? Исторической памятью? Ну, это категория эмоциональная, но малоупотребительная на практике. Собственно, футбольным мастерством? Не без того, но успехов на уровне сборных Кадра в последнее время не добивалась, третьим призером на мундиалях становилась, хотя и дважды, но уже добрых полвека назад. Однако яркие индивидуальности в ее составе есть, чего уж там. Тактической грамотностью? Ну, это уже ближе к истине. Поляки упорны и трудолюбивы и очень хорошо воспринимают тактическую дисциплину, предлагаемую итальянскими алленаторе. Если добавить к этому и эдакую ​​славянскую жажду импровизации на поле (однако в рамках тактической схемы!), то получается неплохой микс, позволяющий выигрывать конкуренцию за место в составе даже итальянских клубов-грандов.

Вратарь: Войцех Щенсны («Ювентус»)

Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

О, на этой позиции конкуренция сумасшедшая. Собственно, наличие в серии А сразу нескольких мастеровитых польских киперов не свидетельство ли качества вратарской школы наших западных соседей?! В Италии, Карл! На родине Джампьеро Комби, Энрико Альбертози, Дино Дзоффа, Джанлуки Пальюки, Джанлуиджи Буффона и Джанлуиджи Доннаруммы! И вообще, по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, в списке 50 лучших европейских вратарей ХХ века больше всего именно итальянцев – 7. А вот поди ж ты…

В состав символической сборной включу «ювентино» Войцеха Щенсны, к которому в Украине особое отношение. У Войцеха жена – этническая украинка, и войну на нашей земле он воспринимает как беду в собственном доме, искренне помогая украинцам. Замена в домашнем матче Лиги Европы против «Спортинга» (Войцеху стало плохо прямо на поле) встревожила его поклонников, однако сам Щенсны, комментируя результаты МРТ-исследования на следующий день после матча, отметил, что с ним все хорошо, и он готов к следующим вызовам! Правда, спустя несколько дней в матче серии А против «Сассуоло» он не сыграл.

Мастерами своего дела являются и кипер «Специи» Бартломей Дронговский, и кипер «Болоньи» Лукаш Скорупский. За недавний сложный для «Специи» матч во Флоренции против «фиалок» известный портал whoscored.com оценил польского кипера гроссмейстерской оценкой 7,45! А вообще в этом сезоне Дронговский 6 раз становился лучшим игроком матча в составе своей команды в серии А! Как пишут о Скорупском на статистических сайтах в разделе «Слабые стороны»: «У игрока нет слабых сторон». Достоверное и одновременно обязывающее определение! В этом сезоне и Дронговский, и Скорупский – 3-тьи в своих клубах по среднематчевым оценкам чуть ли не по всем версиям.

Защитники: Аркадиуш Реца («Специя»), Павел Давидович («Верона»), Пшемыслав Вишневский («Специя»), Бартош Берешиньский («Наполи»)

В линии обороны в основном представители клубов, которые не ставят перед собой сверхбольших задач. Исключение – правый фланг, где расположу нынешнего неаполитанца (вместе с тем, первую половину текущего сезона он провел в «Сампдории» и даже капитанствовал там) Бартоша Берешиньского. Хотя этот универсал может закрыть любую позицию в защите, в то же время очень редко видит перед собой желтые карточки, а в отборе играет просто ювелирно.

Слева – левша (игра слов!) из «Специи» Аркадиуш Реца. Он отличается способностью проделать немалый объем работы, может без устали сновать левым флангом от и до. Левый центральный защитник – веронец Павел Давидович. Этот уроженец Ольштына обладает незаурядной добродетелью для центрдефа: одинаково хорошо играет как левой, так и правой ногой. Гренадер с суровым нравом – заметная фигура в защитных построениях желто-синих. По сути, во многом благодаря его усилиям у «Вероны» получилось привезти из Неаполя нулевую ничью в прошедший уик-энд. Оцените: лидер чемпионата на своем поле нанес лишь один удар в створ ворот в матче с аутсайдером! Весь матч Павел эффективно нейтрализовывал форвардов «Партенопеи» (даже с Виктором Осимхеном справился!), лишь на 90-й минуте допустил незначительный огрех: не удержал в рамках правил неподалеку от своих ворот, но за пределами штрафной Диего Демме, за что получил предупреждение.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бартош Берешиньский

Еще один одноклубник украинца Виктора Коваленко воспитанник «Гурника» из Забже Пшемыслав Вишневский, в принципе, может закрыть любую позицию в обороне. Впрочем, в основном он действует на позиции правого центрального защитника. С ростом 195 см это выглядит естественно.

«Эмполиано» Себастьян Валюкевич как вариант? Он нечасто выходит на поле в этом сезоне в составе «Адзурри», однако вполне надежно отыграл в предыдущем туре в матче против «Кремонезе», не позволив разгуляться форвардам команды-соперницы.

Полузащитники: Никола Залевский («Рома»), Кароль Линетты («Торино»), Шимон Журковский («Специя»), Пётр Зелиньский («Наполи»)

Николу Залевского отправим на левый фланг полузащиты. У этого молодого парня (ему только – 21) – неплохой дриблинг, точный дальний пас и исключительная полезность в отборе. Примечательно, что свой лучший матч в этом сезоне (7,46 от whoscored.com) Никола провел против «Сассуоло», а та игра в целом разочаровала поклонников «Ромы», ведь их любимцы проиграли – 3:4. Попадать в командный ритм – вот актуальная задача для уроженца городка Тиволи, что в регионе Лацио, и одновременно обладателя польского паспорта.

Кароль Линетты удивительно трудолюбивый игрок, что называется, хватается за горячее и студеное. Однако в большей степени проявляет свои таланты в разрушении, чем в креативе. Действует весьма жестко, нередко бывает отмечен желтыми карточками (их количество у Кароля в этом сезоне приближается к десятку!), но пройти его даже самым изобретательным игрокам непросто.

Наверное, самая неочевидная кандидатура в этом составе символической сборной – 25-летний Шимон Журковский. Права на него принадлежат «Фиорентине», а играет он в аренде в «Специи». Лучший свой матч в этом сезоне он провел как раз в составе «Специи» против… «Фиорентины», получив оценку 7,01 от whoscored.com. Рискну определить его на правый фланг, хотя его родная позиция – в центре полузащиты. Имеет неплохой дриблинг, умеет прикрыть мяч корпусом, на нем соперники часто фолят. Все предпосылки для дальнейшего прогресса у Шимона есть.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пётр Зелиньский

С выходом самого дорогого (40 млн евро – оценочная стоимость) среди поляков игрока в серии А Петра Зелиньского действия «Наполи» в домашнем матче против «Вероны» в прошлый уик-энд приобрели осмысленность. Фавориты этого сезона заиграли куда острее, чем без Зелиньского, хотя это и не помогло в конце концов взломать оборону гостей к разочарованию 42-тысячной тифозерии на «Стадио Диего Армандо Марадона». Пётр входит в список лучших игроков текущего сезона в серии А по ассистам. Примечательно, что в Лиге чемпионов Зелиньский больше забивает, чем ассистирует. А с «Айнтрахтом» в том турнире он провел едва ли не идеальный матч, получив оценку 8,88 от whoscored.com.

Нападающие: Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пëнтек («Салернитана»)

Нельзя сказать, что «ювентино» Аркадиуш Милик феерит в этом сезоне, однако в футболке «Юве» играет куда успешнее, чем в форме сборной Польши. Его сильные черты – эффективная борьба на втором этаже, умение удерживать мяч, голевое чутьё. Критики часто упрекают Милика в нежелании отрабатывать на оборону. Вероятно, правы, однако уроженец 130-тысячного городка Тыхы близ Катовице, в каждом матче пытается компенсировать этот недостаток кучей креативных действий. Правда, не всегда это получается. Матч предыдущего тура против «Сассуоло» у польского форварда явно не вышел.

Getty Images/Global Images Ukraine. Аркадиуш Милик

Салернитанец Кшиштоф Пëнтек весьма мощно сыграл в прошлый уик-энд в выездном матче «морских коньков» против «Торино». В «гранатовом дерби» польский нападающий отличился ассистом, постоянно напрягая оборону «быков». Выше, чем у него оценку за тот матч не получил никто из игроков обеих команд. После «Милана» и «Фиорентины» «Салернитана» выглядит как шаг назад для Кшиштофа? Может, и так, однако Пëнтек определенно нуждался в перезагрузке карьеры, и в Салерно он такую ​​возможность получил. А взлеты у него, уверен, еще будут.

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Следует ли нам смотреть завистливыми глазами на наших соседей? Да уж, параллели с украинским представительством в серии А не стоит и проводить. Мы и близко не можем похвастать таким, как у поляков. Уже слышу критику скептиков: вот, как нужно, а не вот это вот всё… Как по мне, сравнения здесь не слишком уместны. Поляки давно выбрали свой путь: не слишком амбициозные клубы (никогда не завоевывали еврокубки в своей истории!), однако множество игроков за рубежом. На выходе должна бы быть мощная сборная. Но мощнее ли она украинской? Не по именам, а по игре? Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Излагайте свои версии. Популярность украинских футболистов на Апеннинах достигала максимума в конце 1980-х. Но в ту давнюю пору еще существовал СССР, и, хотя футбольные щели на Запад, в том числе и в сильнейшую тогда лигу мира – серию А – были уже приоткрыты, сказать, что сквозь них было так уж легко проникнуть, нельзя. Единичные случаи нашего представительства на «раскаленной сковородке серии А» были, но массовости они так и не приобрели. Польша – полная противоположность нам. Для польских игроков поехать в Италию – это отправиться на куда более весомые, чем на родине футбольные заработки. Пресловутая «зона комфорта», о которой в последнее время слишком много судачат у нас, у польских игроков если и имеет место быть, то где-то в малоамбициозных западных клубах. Кстати, в этом сезоне в серии В играет с добрый десяток поляков. Среди них, вероятно, выделяются 22-летний нападающий-гренадер из «Пармы» Адриан Бенедычак, центральный полузащитник «Дженоа» Филип Ягелло и центральный защитник «Беневенто» Камил Глик. Попадаются владельцы польских паспортов и в низших итальянских лигах. Например, «Мессина» поддерживает тренд относительно польских вратарей, предоставляя игровое время 26-летнему уроженцу Мелеца Михалу Левандовскому.

Полномасштабная война немало изменила в ментальности наших игроков. Теперь многие стремятся во что бы то ни стало податься на Запад, чтобы просто уехать подальше от войны (хотя даже в самом откровенном интервью украинские футболисты так, конечно, не скажут). Выражение «зона комфорта» изменило значение. Можно ли в связи с этим прогнозировать пополнение в украинском легионе в Италии? Массового – нет. Ведь, как по мне, уж слишком слабый промоушн у наших игроков на западных футбольных рынках. Вместе с тем, талантливая украинская футбольная молодежь (в возрасте 14–17 лет), о которой мало кто слышал, торит себе пути туда, где есть футбол и где не стреляют. Жаль, что это вполне может сопровождаться сменой футбольного гражданства. Чего там скрывать, вернуться в послевоенную Украину у многих из этих парней особого желания не будет, вместо этого они будут трудиться до седьмого пота на чужбине. И будем иметь спустя какое-то время эдакий эффект Пьетро Верховода, когда игрок украинского происхождения с итальянским паспортом поднимет над головой, к примеру, вожделенный Кубок мира, а мы будем гордиться разве что его корнями да тем, что азы футбольного искусства он постигал когда-то на нашей территории. Или?..

Алексей РЫЖКОВ