Базель отыгрался в матче с Ниццей и в овертайме получил путевку в полуфинал

В ответном матче 1/2 финала Лиги конференций «Базель» в овертайме обыграл «Ниццу» со счетом 2:1.

После ничьей в первом матче (2:2) швейцарский клуб сумел отыграться в концовке второй встречи (1:1) и забил решающий гол в дополнительное время.

В полуфинале Лиги конференций «Базель» сыграет с итальянской «Фиорентиной».

Лига конференций. 1/4 финала, 20 апреля

Ницца (Франция) – Базель (Швейцария) – 1:2 д.в. (первый матч – 2:2)

Голы: Лаборд, 9 – Огюстен, 86, Касим, 98.