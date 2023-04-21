Лига конференций21 апреля 2023, 00:39 | Обновлено 21 апреля 2023, 02:09
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Базель отыгрался в матче с Ниццей и в овертайме получил путевку в полуфинал
В полуфинале швейцарский «Базель» сыграет с итальянской «Фиорентиной»
21 апреля 2023, 00:39 | Обновлено 21 апреля 2023, 02:09
129
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В ответном матче 1/2 финала Лиги конференций «Базель» в овертайме обыграл «Ниццу» со счетом 2:1.
После ничьей в первом матче (2:2) швейцарский клуб сумел отыграться в концовке второй встречи (1:1) и забил решающий гол в дополнительное время.
В полуфинале Лиги конференций «Базель» сыграет с итальянской «Фиорентиной».
Лига конференций. 1/4 финала, 20 апреля
Ницца (Франция) – Базель (Швейцария) – 1:2 д.в. (первый матч – 2:2)
Голы: Лаборд, 9 – Огюстен, 86, Касим, 98.
События матча
98’
ГОЛ ! Мяч забил Касим Нуху (Базель).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Кевин Огюстен (Базель).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ницца).
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