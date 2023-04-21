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Ницца
20.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 1 : 2
Базель Проходит дальше
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Лига конференций
21 апреля 2023, 00:39 | Обновлено 21 апреля 2023, 02:09
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0

Базель отыгрался в матче с Ниццей и в овертайме получил путевку в полуфинал

В полуфинале швейцарский «Базель» сыграет с итальянской «Фиорентиной»

21 апреля 2023, 00:39 | Обновлено 21 апреля 2023, 02:09
129
0
Базель отыгрался в матче с Ниццей и в овертайме получил путевку в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/2 финала Лиги конференций «Базель» в овертайме обыграл «Ниццу» со счетом 2:1.

После ничьей в первом матче (2:2) швейцарский клуб сумел отыграться в концовке второй встречи (1:1) и забил решающий гол в дополнительное время.

В полуфинале Лиги конференций «Базель» сыграет с итальянской «Фиорентиной».

Лига конференций. 1/4 финала, 20 апреля

Ницца (Франция) – Базель (Швейцария) – 1:2 д.в. (первый матч – 2:2)

Голы: Лаборд, 9 – Огюстен, 86, Касим, 98.

События матча

98’
ГОЛ ! Мяч забил Касим Нуху (Базель).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Кевин Огюстен (Базель).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ницца).
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Источник Sport.ua
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