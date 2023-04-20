Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024

Поединок отбора Евро-2024 Украина – Мальта, который запланирован на 19 июня текущего года, состоится в словацком городе Трнава.

Матч пройдет на стадионе Антона Малатинского, способного вместить на своих трибунах чуть более 19 тыс. зрителей.

Эта встреча состоится в рамках 4-го тура отборочного турнира в группе С. На счету сборной Украины один сыгранный матч и поражение команде Англии. Мальтийцы сыграли уже две встречи и обе проиграли (Северная Македония 1:2 и Италия 0:2).

В третьем туре украинцы поедут в гости к Северной Македонии 16 июня.

Ранее стало известно, товарищеский матч между сборными Германии и Украины должен пройти 12 июня в Бремене.