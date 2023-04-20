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  4. Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Чемпионат Европы
20 апреля 2023, 15:49 | Обновлено 20 апреля 2023, 15:54
1651
3

Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024

Команды сыграют в словацкой Трнаве

20 апреля 2023, 15:49 | Обновлено 20 апреля 2023, 15:54
1651
3
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
УАФ

Поединок отбора Евро-2024 Украина – Мальта, который запланирован на 19 июня текущего года, состоится в словацком городе Трнава.

Матч пройдет на стадионе Антона Малатинского, способного вместить на своих трибунах чуть более 19 тыс. зрителей.

Эта встреча состоится в рамках 4-го тура отборочного турнира в группе С. На счету сборной Украины один сыгранный матч и поражение команде Англии. Мальтийцы сыграли уже две встречи и обе проиграли (Северная Македония 1:2 и Италия 0:2).

В третьем туре украинцы поедут в гости к Северной Македонии 16 июня.

Ранее стало известно, товарищеский матч между сборными Германии и Украины должен пройти 12 июня в Бремене.

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Известно, как будут транслироваться матчи сборной в отборе к Евро-2024
сборная Мальты по футболу Трнава Евро-2024 сборная Украины по футболу Украина - Мальта
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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VBOLYUVALNIK
Ну з Мальтою ми повинні брати 6 очок, а ось на рахунок Македонії не знаю, дуже важливо не втратити очки
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0
виталий жалыбин
та всеравно где
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0
Mykhailo Stepanov
нарешті...
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