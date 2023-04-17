Названы дата и место проведения спарринга между сборными Германии и Украины

Стали известны дата и место проведения товарищеского матча между сборными Германии и Украины.

Предварительно встреча должна состояться 12 июня в Бремене, информирует ТаТоТаке. Пока что официального объявления о спарринге не было.

16 и 19 июня сине-желтые проведут матчи 3-го и 4-го тура квалификации Евро-2024 против сборных Северной Македонии и Мальты.

У национальной команды Германии в 2023 году официальных матчей не предусмотрено, поскольку Бундестим имеет прямую путевку в финальный раунд на правах организатора Евро-2024.

Интересно, что для сборной Германии игра против команды Украины, если состоится, станет юбилейным 1000-м матчем в истории.