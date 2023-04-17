Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы дата и место проведения спарринга между сборными Германии и Украины
Чемпионат мира
17 апреля 2023, 15:54 | Обновлено 17 апреля 2023, 16:40
869
2

Названы дата и место проведения спарринга между сборными Германии и Украины

Предварительно товарищеский матч должен состояться 12 июня в Бремене

17 апреля 2023, 15:54 | Обновлено 17 апреля 2023, 16:40
869
2
Названы дата и место проведения спарринга между сборными Германии и Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны дата и место проведения товарищеского матча между сборными Германии и Украины.

Предварительно встреча должна состояться 12 июня в Бремене, информирует ТаТоТаке. Пока что официального объявления о спарринге не было.

16 и 19 июня сине-желтые проведут матчи 3-го и 4-го тура квалификации Евро-2024 против сборных Северной Македонии и Мальты.

У национальной команды Германии в 2023 году официальных матчей не предусмотрено, поскольку Бундестим имеет прямую путевку в финальный раунд на правах организатора Евро-2024.

Интересно, что для сборной Германии игра против команды Украины, если состоится, станет юбилейным 1000-м матчем в истории.

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Контракт на 10 лет со сборной Украины? Думаю, это шутка»
САБО: «Если снимемся с квалификации Евро, то Реброва приглашать не стоит»
Утверждены даты и время начала матчей 23 и 24 туров УПЛ
сборная Германии по футболу товарищеские матчи сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина даты и время матчей
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самуляк выиграла серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике
Другие виды | 17 апреля 2023, 10:31 4
Самуляк выиграла серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике
Самуляк выиграла серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике

Украинка отметилась тройным успехом

Форвардом Ворсклы интересуется немецкий клуб
Футбол | 17 апреля 2023, 14:27 0
Форвардом Ворсклы интересуется немецкий клуб
Форвардом Ворсклы интересуется немецкий клуб

Таулянт Сефери может продолжить карьеру в «Падерборне»

Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
Футбол | 16.04.2023, 17:11
Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Футбол | 17.04.2023, 06:26
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Футбол | 17.04.2023, 09:30
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
для чого Україні цей спаринг?
Ответить
+1
Михаил Шкуренков
Щоб втомитися і ходити по полю в двох матчах відбору
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
16.04.2023, 12:19 6
Бокс
Две помолвки и одна победа. Как сборная Украины с Чехией в Турции играла
Две помолвки и одна победа. Как сборная Украины с Чехией в Турции играла
16.04.2023, 07:00 1
Теннис
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
15.04.2023, 17:56 9
Теннис
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
17.04.2023, 10:52 6
Футбол
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
16.04.2023, 04:31 2
Футбол
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
15.04.2023, 20:31 14
Футбол
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
16.04.2023, 08:55 1
Снукер
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
15.04.2023, 22:21 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности