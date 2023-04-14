Переговоры продолжаются. Сборная Украины планирует матч с Германией

УАФ все еще планирует контрольный матч сборных Украины и Германии, который должен состояться летом. Сообщается, что стороны продолжают переговоры по поводу игры.

Пока что официально обе стороны не сообщили о матче, так как контракт на проведение встречи еще не подписан. Дата проведения обсуждается.

Сборная Украины 16 и 19 июня проведет матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. У Германии сейчас официальных матчей нет, учитывая статус организатора Евро-2024.