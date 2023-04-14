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  4. Переговоры продолжаются. Сборная Украины планирует матч с Германией
Чемпионат Европы
14 апреля 2023, 15:30 |
488
0

Переговоры продолжаются. Сборная Украины планирует матч с Германией

Матч должен состояться летом

14 апреля 2023, 15:30 |
488
0
Переговоры продолжаются. Сборная Украины планирует матч с Германией
Getty Images/Global Images Ukraine

УАФ все еще планирует контрольный матч сборных Украины и Германии, который должен состояться летом. Сообщается, что стороны продолжают переговоры по поводу игры.

Пока что официально обе стороны не сообщили о матче, так как контракт на проведение встречи еще не подписан. Дата проведения обсуждается.

Сборная Украины 16 и 19 июня проведет матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. У Германии сейчас официальных матчей нет, учитывая статус организатора Евро-2024.

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Источник FanDay
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