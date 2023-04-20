Сенсации не случилось. Фиорентина не позволила Леху совершить камбэк

После выездной победы 4:1 казалось, что путевка в полуфинал Лиги конференций «Фиорентине» гарантирована. Однако «Лех» в ответном матче возродил интригу и на 69-й минуте сравнял счет по сумме двух матчей.

Однако «Фиорентина» вовремя сумела собраться и забить два гола, обеспечив себе путевку в полуфинал. Там команда Винченцо Итальяно сыграет с победителем противостояния между «Базелем» и «Ниццей».

Лига конференций. 1/4 финала. Ответный матч

«Фиорентина» – «Лех» – 2:3 (первый матч – 4:1)

Голы: Соттиль 78, Кастровилли 90+2 – Соуза 9, Вельде 64, Собех 69