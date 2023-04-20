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Лига конференций
Проходит дальше Фиорентина
20.04.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:1 2 : 3
Лех
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Лига конференций
20 апреля 2023, 21:45 | Обновлено 20 апреля 2023, 22:58
1801
4

Сенсации не случилось. Фиорентина не позволила Леху совершить камбэк

«Фиалки» вышли в полуфинал Лиги конференций

20 апреля 2023, 21:45 | Обновлено 20 апреля 2023, 22:58
1801
4
Сенсации не случилось. Фиорентина не позволила Леху совершить камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine

После выездной победы 4:1 казалось, что путевка в полуфинал Лиги конференций «Фиорентине» гарантирована. Однако «Лех» в ответном матче возродил интригу и на 69-й минуте сравнял счет по сумме двух матчей.

Однако «Фиорентина» вовремя сумела собраться и забить два гола, обеспечив себе путевку в полуфинал. Там команда Винченцо Итальяно сыграет с победителем противостояния между «Базелем» и «Ниццей».

Лига конференций. 1/4 финала. Ответный матч

«Фиорентина» – «Лех» – 2:3 (первый матч – 4:1)
Голы: Соттиль 78, Кастровилли 90+2 – Соуза 9, Вельде 64, Собех 69

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтано Кастровилли (Фиорентина).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Соттиль (Фиорентина).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Собьех (Лех).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристоффер Вельде (Лех).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Афонсу Соуза (Лех).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Виктор Войцеховский
Вообще-то камбек они сделали, просто не удержали счет хотя бы до дополнительного времени.
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+1
Макс Максов
Все рівно Лех молодці, майже покарали піжонів... Плюс все таки перемога та бали в таблицю коефіцієнтів!
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0
Springfield
Ничего себе сюжетик.  Или это для зрителей?  А точняк как Реал - Челси в прошлый раз.
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0
u6464u
Циташвілі знову кращий .
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0
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