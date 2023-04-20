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  4. АЗ Алкмаар отыграл два мяча у Андерлехта и по пенальти вышел в полуфинал ЛК
Лига конференций
Проходит дальше АЗ Алкмар
20.04.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 0
4 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Андерлехт
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Лига конференций
20 апреля 2023, 22:35 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:04
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АЗ Алкмаар отыграл два мяча у Андерлехта и по пенальти вышел в полуфинал ЛК

Дубль в дебюта матча оформил форвард Эвангелос Павлидис

20 апреля 2023, 22:35 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:04
209
0
АЗ Алкмаар отыграл два мяча у Андерлехта и по пенальти вышел в полуфинал ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвангелос Павлидис

В четвертьфинале Лиги конференций АЗ Алкмаар отыграл два мяча форы у «Андерлехта» и прошел в полуфинал турнира.

Первый матч нидерландский клуб проиграл (0:2). Дубль в дебюта матча оформил форвард Эвангелос Павлидис (2:0).

Серию пенальти лучше исполнили хозяева поля. Защитники «Андерлехта» Ян Вертонген и Килиан Сарделла не реализовали свои попытки.

Лига конференций

1/4 финала, 20 апреля

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) – 2:0, пен. 4:1 [первый матч – 0:2]

Голы: Павлидис, 5, 13.

События матча

120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Мекс Мердинк (АЗ Алкмар).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Тейьяни Рейндерс (АЗ Алкмар).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Кана (Андерлехт).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Юкинари Сугавара (АЗ Алкмар).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Йорди Класи (АЗ Алкмар).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар).
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Лига конференций АЗ Алкмаар Андерлехт Эвангелос Павлидис видео голов и обзор серия пенальти Ян Вертонген Киллиан Сарделла
Источник Sport.ua
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