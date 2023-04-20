АЗ Алкмаар отыграл два мяча у Андерлехта и по пенальти вышел в полуфинал ЛК
Дубль в дебюта матча оформил форвард Эвангелос Павлидис
В четвертьфинале Лиги конференций АЗ Алкмаар отыграл два мяча форы у «Андерлехта» и прошел в полуфинал турнира.
Первый матч нидерландский клуб проиграл (0:2). Дубль в дебюта матча оформил форвард Эвангелос Павлидис (2:0).
Серию пенальти лучше исполнили хозяева поля. Защитники «Андерлехта» Ян Вертонген и Килиан Сарделла не реализовали свои попытки.
Лига конференций
1/4 финала, 20 апреля
АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) – 2:0, пен. 4:1 [первый матч – 0:2]
Голы: Павлидис, 5, 13.
События матча
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