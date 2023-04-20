АЗ Алкмаар отыграл два мяча у Андерлехта и по пенальти вышел в полуфинал ЛК

В четвертьфинале Лиги конференций АЗ Алкмаар отыграл два мяча форы у «Андерлехта» и прошел в полуфинал турнира.

Первый матч нидерландский клуб проиграл (0:2). Дубль в дебюта матча оформил форвард Эвангелос Павлидис (2:0).

Серию пенальти лучше исполнили хозяева поля. Защитники «Андерлехта» Ян Вертонген и Килиан Сарделла не реализовали свои попытки.

Лига конференций

1/4 финала, 20 апреля

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) – 2:0, пен. 4:1 [первый матч – 0:2]

Голы: Павлидис, 5, 13.