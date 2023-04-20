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Лига чемпионов
20 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 20 апреля 2023, 21:14
2765
1

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина

УЕФА может в 4-й раз подряд изменить место проведения финала ЛЧ

20 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 20 апреля 2023, 21:14
2765
1
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine

Финал Лиги чемпионов 2022/23 могут перенести из Стамбула из-за возможных протестов после выборов президента Турции.

Финальная игра намечена на 10 июня в Стамбуле, однако УЕФА может в 4-й раз подряд заменить место проведения решающего матча главного еврокубкового турнира.

Президентские выборы в Турции должны пройти 14 мая. Аналитики прогнозируют новую волну массовых протестов в случае переизбрания нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В таком случае правоохранительные органы не смогут обеспечить безопасность на матче ЛЧ.

Интересно, что уже три года подряд УЕФА переносил финал ЛЧ, причем дважды из Стамбула. В 2020 году Стамбул в качестве хозяина финалазаменили на Лиссабон из-за пандемии коронавируса.

В 2021 года снова пострадали фанаты футбола из Стамбула. Великобритания запретила своим гражданам посещать Турцию из-за пандемии, и финал ЛЧ между «Челси» и «Манчестер Сити» был сыгран в Порту.

Решающим матч ЛЧ в 2022 году должен был пройти в санкт-петербурге, но из-за полномасштабного вторжение рф в Украину УЕФА перенесла финал в Париж, где встретились «Реал» и «Ливерпуль».

Финал ЛЧ в 2024 году должен состояться в «Лондоне» на Уэмбли, а в 2025 году главный футбольный матч сезона запланирован на «Альянц Арене» в в Мюнхене.

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Лига чемпионов Реджеп Тайип Эрдоган перенос матча Стамбул УЕФА выборы
Источник The Independent
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Макс Максов
Така доля значить... Але Мілан в стамбульському фіналі, то було б мабуть епічно!)
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