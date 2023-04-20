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  4. Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Лига чемпионов
20 апреля 2023, 00:10 | Обновлено 20 апреля 2023, 01:22
1349
2

Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов

В полуфиналах «Реал» сыграет с «Ман Сити», а «Милан» встретится с «Интером»

20 апреля 2023, 00:10 | Обновлено 20 апреля 2023, 01:22
1349
2
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23.

Определены все полуфиналисты турнира. «Манчестер Сити» и «Интер» имели солидную фору после первых матчей и довели дело до выхода в полуфинал.

В полуфинале испанский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити». А в другом полуфинале ожидается миланское дерби: «Милан» встретится с «Интером».

Полуфинальные противостояния будут состоять из двух поединков, которые пройдут 9/10 и 16/17 мая

🏆 Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответные матчи, 18 апреля

  • 22:00 Челси – Реал Мадрид – 0:2 [первый матч – 0:2]
  • 22:00 Наполи – Милан – 1:1 [первый матч – 0:1]

Ответные матчи, 19 апреля

  • 22:00. Бавария – Манчестер Сити – 1:1 [первый матч – 0:3]
  • 22:00. Интер – Бенфика – 3:3 [первый матч – 2:0]

Пары 1/2 финала, 9/10 и 16/17 мая

  • Реал Мадрид – Манчестер Сити
  • Милан – Интер

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Источник Sport.ua
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JerzyJerzy
Найслабша лч за останнє десятиліття. Як два гівна такі як Мілан та Інтер могли опинитись у півфіналі?
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