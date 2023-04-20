Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов

19 апреля состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23.

Определены все полуфиналисты турнира. «Манчестер Сити» и «Интер» имели солидную фору после первых матчей и довели дело до выхода в полуфинал.

В полуфинале испанский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити». А в другом полуфинале ожидается миланское дерби: «Милан» встретится с «Интером».

Полуфинальные противостояния будут состоять из двух поединков, которые пройдут 9/10 и 16/17 мая

🏆 Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответные матчи, 18 апреля

22:00 Челси – Реал Мадрид – 0:2 [первый матч – 0:2]

– 0:2 [первый матч – 0:2] 22:00 Наполи – Милан – 1:1 [первый матч – 0:1]

Ответные матчи, 19 апреля

22:00. Бавария – Манчестер Сити – 1:1 [первый матч – 0:3]

– 1:1 [первый матч – 0:3] 22:00. Интер – Бенфика – 3:3 [первый матч – 2:0]

Пары 1/2 финала, 9/10 и 16/17 мая