Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
В полуфиналах «Реал» сыграет с «Ман Сити», а «Милан» встретится с «Интером»
19 апреля состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23.
Определены все полуфиналисты турнира. «Манчестер Сити» и «Интер» имели солидную фору после первых матчей и довели дело до выхода в полуфинал.
В полуфинале испанский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити». А в другом полуфинале ожидается миланское дерби: «Милан» встретится с «Интером».
Полуфинальные противостояния будут состоять из двух поединков, которые пройдут 9/10 и 16/17 мая
🏆 Лига чемпионов. 1/4 финала
Ответные матчи, 18 апреля
- 22:00 Челси – Реал Мадрид – 0:2 [первый матч – 0:2]
- 22:00 Наполи – Милан – 1:1 [первый матч – 0:1]
Ответные матчи, 19 апреля
- 22:00. Бавария – Манчестер Сити – 1:1 [первый матч – 0:3]
- 22:00. Интер – Бенфика – 3:3 [первый матч – 2:0]
Пары 1/2 финала, 9/10 и 16/17 мая
- Реал Мадрид – Манчестер Сити
- Милан – Интер
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