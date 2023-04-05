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Англия
05 апреля 2023, 21:23 | Обновлено 05 апреля 2023, 21:25
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0

Источник: Челси близок к назначению Лэмпарда на пост наставника

Легенда английского футбола может доработать с «пенсионерами» до конца текущего сезона

05 апреля 2023, 21:23 | Обновлено 05 апреля 2023, 21:25
70
0
Источник: Челси близок к назначению Лэмпарда на пост наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Френк Лэмпард

Известный инсайдер и журналиста Дэвид Орнштейн сообщил, что лондонский «Челси» близок к назначению английского специалиста и экс-игрока своей команды Френка Лэмпарда до конца текущего сезона:

«Челси» близок к тому, чтобы назначить Френка Лэмпарда главным тренером на временной основе до конца этого сезона. Предлагаемая сделка предусматривает немедленное назначение 44-летнего тренера, в то время как поиски нового постоянного босса продолжатся в ближайшие недели», – написал журналист в своем Twitter.

В свою очередь Фабрицио Романо сообщает, что Лэмпард согласен на такое предложение. Решение остается за руководством «Челси», но в то же время у лондонцев уже запланирован новый раунд переговоров с Нагельсманном, Луисом Энрике и другими долгосрочными кандидатами на работу.

Отметим, что Лэмпард уже возглавлял лондонскую команду с 2019 по 2021 год.

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Френк Лэмпард назначение тренера Челси Луис Энрике Юлиан Нагельсманн Фабрицио Романо
Источник Twitter
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