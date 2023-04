Источник: Челси близок к назначению Лэмпарда на пост наставника

Известный инсайдер и журналиста Дэвид Орнштейн сообщил, что лондонский «Челси» близок к назначению английского специалиста и экс-игрока своей команды Френка Лэмпарда до конца текущего сезона:

«Челси» близок к тому, чтобы назначить Френка Лэмпарда главным тренером на временной основе до конца этого сезона. Предлагаемая сделка предусматривает немедленное назначение 44-летнего тренера, в то время как поиски нового постоянного босса продолжатся в ближайшие недели», – написал журналист в своем Twitter.

В свою очередь Фабрицио Романо сообщает, что Лэмпард согласен на такое предложение. Решение остается за руководством «Челси», но в то же время у лондонцев уже запланирован новый раунд переговоров с Нагельсманном, Луисом Энрике и другими долгосрочными кандидатами на работу.

Отметим, что Лэмпард уже возглавлял лондонскую команду с 2019 по 2021 год.

🚨 Chelsea are close to appointing Frank Lampard as head coach on an interim basis until the end of this season. Proposed deal would see 44yo installed immediately, while exhaustive search for new permanent boss continues in weeks ahead @TheAthleticFC #CFC https://t.co/WXZ3aiZVdu