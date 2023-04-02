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Другие новости
02 апреля 2023, 06:27 | Обновлено 02 апреля 2023, 06:56
3340
0

Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси

Главные новости за 1 апреля на Sport.ua

02 апреля 2023, 06:27 | Обновлено 02 апреля 2023, 06:56
3340
0
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 апреля.

1А. Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
В Лондоне на O2 Arena состоялся большой вечер бокса от Matchroom Boxing

1Б. Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
По итогам 12 раундов все судьи отдали предпочтение британскому боксеру

1В. ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
Боксеров пришлось разнимать, эмоции взяли верх

1Г. Джошуа вызвал Фьюри: «Кого хотят фанаты? Фьюри, да? Мяч на его стороне»
Энтони заинтересован в британском дерби

2А. Три из четырех для Ковальца. Ингулец дожал Минай
В компенсированное время команда из Петрово получила право на пенальти

2Б. Утраченные возможности. Металлист и Колос разошлись миром
Команды не смогли использовать созданные моменты.

2В. Кривбасс в меньшинстве вырвал победу в Ровно над Вересом
Команда Юрия Вирта оказалась вновь не в силах выиграть

2Г. Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Александрийцы уверенно обыграли соперников

3А. Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Лондонский клуб был острее, но соперники оказались более удачливыми

3Б. Арсенал с Зинченко обыграл Лидс, Жезус забил впервые за полгода
Игра завершилась со счетом 4:1, украинец провел на поле 85 минут

3В. Манчестер Сити сделал камбэк и разгромил Ливерпуль
Команда Гвардиолы продолжает погоню за лидером

4А. Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Матч завершился со счетом 2:1, Виктор отыграл весь поединок

4Б. Барселона разгромила Эльче, Левандовски отметился дублем
«Севилья» на выезде обыграла «Кадис»

4В. Ювентус минимально обыграл Верону, Интер уступил Фиорентине
«Аталанта» на выезде оказалась сильнее «Кремонезе»

4Г. Бавария переиграла Боруссию Д, возглавив турнирную таблицу Бундеслиги
Мюнхенский клуб в домашних стенах разобрался с главным соперником за чемпионство

5А. Есть еще порох. Квитова выиграла супертурнир в Майами
33-летняя чешка стала лучшей на соревнованиях во Флориде, завоевав 30-й титул WTA в карьере

5Б. Алькарас покинет вершину. Стали известны финалисты Мастерса в Майами
Испанец не подтвердит свой успех прошлого года

6. Прометей уступил во втором овертайме. Придется играть 3-й матч 1/4 финала
Решающая третья встреча четвертьфинала ЛЭБЛ пройдет 3 апреля в Риге

7. Ферстаппен взял поул в Австралии, два Мерседеса в топ-3, проблемы Переса
С первого ряда будут стартовать Ферстаппен и Расселл

8. Шанс для Шахтера? У Палмейраса проблемы с молодым талантом
Клуб из Сан-Паулу не может договориться о полном выкупе экономических прав на Кевина

9. НБА. Михайлюк вновь среди лидеров Шарлотт, но команда проиграла
Сыгран очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации

10. Конте и Тоттенхэм: двое у разбитого корыта
Обозреватель Sport.ua – о кризисной ситуации в лондонском клубе

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Источник Sport.ua
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