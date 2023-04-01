Конте и Тоттенхэм: двое у разбитого корыта

«Женщина должна бросить мужчину за пять минут до того, как мужчина собрался бросить женщину» – фактически по этому неписанному житейскому правилу поступил уже бывший наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте. В последнем перед паузой на международные матчи поединке АПЛ тогда еще тренер «шпор» выдал огненный спич (после игры с «Саутгемптоном»), в котором открыто обвинил футболистов в отсутствии «огня в глазах», а клубное руководство – в отсутствии трофеев и четкой стратегии на протяжении последних двадцати лет.

Слова Конте были резкими, яркими и вызывающими. Однако ни Леви (владелец клуба), ни футболисты команды, ни даже болельщики «шпор» не оценили «крик души» итальянского тренера. Потому что, с одной стороны, чего-то радикально нового Конте не артикулировал. А с другой – он сознательно не захотел разделять с «виновными» неудачу. Получалось так, что все вокруг плохие, тогда как Антонио – в белом костюме.

Дэниэл Леви слова Конте понял буквально. И отправил 53-летнего тренера в отставку. До конца сезона руководить командой будет ассистент Конте – Стеллини. Интересно, что практически весь тренерский штаб Антонио продолжит работать с «Хотспурс». За исключением его брата – Джанлуки. Поговаривают, что в этом вопросе Леви с Конте достигли компромисса.

Наверное, этот факт говорит о том, что боссу «Тоттенхэма» не удалось в сжатые сроки договориться с кем-то из «вакантных» (и занятых тоже) топ-тренеров. Интерес президента «Тоттнэма» приписывают к Нагельсманну, Энрике, Зидану, Почеттино, Де Дзебри и Гласнеру, но никто из этих наставников не захотел рискнуть возглавить кризисную команду на несколько поединков нынешнего сезона. Поэтому текущий чемпионат Англии «Тоттенхэм» доиграет под руководством ассистента Конте.

Но о будущем лондонского клуба (и команды) пока что говорить рано. Да и сложно, ведь многое будет зависеть от того, попадут ли «шпоры» в топ-четверку АПЛ по итогам нынешнего сезона, или пролетят мимо. Если таки удастся пробиться в Лигу чемпионов, очень даже может быть, что команду возглавит тренер уровня Конте. А ежели нет – возможны варианты.

Но на данный момент лично мне кажется более интересной текущая ситуация в клубе, вызвавшая волну негодования Конте и закономерную реакцию Леви.

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Собственно, именно к такой развязке все шло. По большому счету, иначе и быть не могло, ведь два медведя в одной берлоге точно не уживутся. Но об этом чуть позже.

А сначала – о закономерном регрессе «Тоттенхэма» в текущем чемпионате.

В концовке прошлого сезона Конте пришел в команду в статусе победителя и спасителя. И ему таки удалось «впихнуть невпихуемое»: «шпоры» на крейсерской скорости ворвались в «зону Лиги чемпионов».

Значение Конте в том успехе «Тоттенхэма» ни в коем случае нельзя недооценивать. Именно харизма итальянца, эффект новизны от его прихода и позволил казавшейся разобранной и немотивированной команде решить главную на тот момент турнирную задачу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Однако в данном случае обязательно нужно принимать во внимание следующий нюанс. Конте во главе «Тоттенхэма» в прошлом сезоне действовал фактически на одном фронте. Ему получилось встряхнуть команду, перестроить ее, наладить игру в чемпионате. Но все самое сложное его ожидало в новом сезоне.

Не секрет, что Конте-тренеру в своих предыдущих командах лучше удавались первые сезоны. Показательный пример в этом плане – «Челси». Дальше следовала рутина, завышенные амбиции и трансферные требования, такие же ожидания – и, как следствие, провал. И, что еще показательно, Конте умудрялся фактически на всех своих предыдущих рабочих местах громко ругаться со своими работодателями.

Безусловно, Леви знал, кого приглашал в качестве спасателя прошлого сезона. Но иначе собственник «шпор» не мог поступить. Не мог по определению, потому что практически вся история «Тоттенхэма» времен его президентства – это попытка пригласить из «вне» засветившегося тренера, а не «вырастить» его в своей команде. Если говорить проще, буквально, то Леви бросался на все то, что хорошо «блестит», а не столько на то, что хорошо работает. По такой схеме в клуб приходили Сантини, Рамос, Моуринью, Санту и тот же Конте.

Тем не менее, стартовый отрезок Конте в «Тоттенхэме» получился удачным и успешным. И Леви в прошлое летнее межсезонье потратился на трансферные «хотелки» Конте так, как не тратился доселе ни на одного своего подопечного наставника. 180 миллионов евро: столько выделил Леви прошлым летом на приобретение новых футболистов. До этого рекорд трат «шпор» на трансферном рынке был на тридцать миллионов меньше двумя годами ранее.

По большому счету, Леви купил Конте почти всех игроков, которых просил/требовал тренер. За исключением двух итальянцев – Бастони и Дзаньоло. Первый не захотел переходить ни под каким соусом, второго «Рома» категорически не захотела отдавать в аренду – а именно на аренде настаивал «Тоттенхэм».

И вот когда начались обычные трудовые будни, «Тоттенхэм» под руководством Конте банально «поплыл». Вылет от кризисного «Милана» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, вылет от второго состава «Шеффилд Юнайтед» из Кубка Англии, пробуксовка в последних турах АПЛ (лондонцы хоть и занимают на данный момент спасительное четвертое место в таблице, но конкуренты в лице «Ньюкасла», «Ливерпуля» и «Брайтона» имеют фору в виде пропущенных матчей).

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В оправдание Антонио можно засчитать травмы ведущих игроков. На протяжении текущего сезона тренер не мог рассчитывать то на Сона, то на Льориса, то на Дайера, то на Ришарлисона. Выпадали на длительное время Ромеро, Бентанкур и Кулусевски.

Сам Конте тоже имел проблемы со здоровьем: ему была сделана операция по удалению желчного пузыря. Кроме того, моральное здоровье тренера подкосила смерть его близких друзей – Джанлуки Виалли и Синиши Михайловича.

В один непрекрасный момент футболисты «Тоттенхэма» устали от достаточно энергоемких тренировок Конте, от жесткого акцента тренера на защитный футбол. И стали требовать играть по-другому. И возвращения Почеттино. Обстановка в раздевалке стала токсичной. Особенно после кончины Джан Пьеро Вентроне – одного из ассистентов Конте, тренера по физподготовке, который был «душой» раздевалки.

Все это привело к тому, что Конте просто закрылся в себе. Его контракт с клубом истекал в конце нынешнего сезона, и итальянец не захотел его продлевать. Более того, он искал подходящего момента, чтобы уйти раньше.

Должного контакта ни по оси «тренер – футболист», ни по оси «тренер – президент» не было. И эмоциональный взрыв, вызванный стремительным моральным и профессиональным «выгоранием» Конте, становился лишь вопросом времени. Последней каплей, переполнившей Антонио, стала та злополучная ничья с «Саутгемптоном».

Но эта «капля» стала определенно решающей лишь для самого Конте, ибо она не прошибла искренностью никого, кто так или иначе связан с «Тоттенхэмом».

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Для того, чтобы действительно исправить ситуацию к лучшему, «бить в колокола» нужно было раньше. Намного раньше. Когда еще можно было достучаться и до футболистов, и до руководства. Но Конте решил это сделать тогда, когда это было нужно в первую очередь ему. Фактически, задним числом.

Конте сделал то, что посчитал нужным. Леви ответил аналогично. Далее каждый пойдет своей дорогой. Президент «Тоттенхэма» и дальше будет листать справочник вакантных топ-тренеров, надеясь, что условный Моуринью наконец-то принесет клубу трофеи лишь благодаря своему имени. Итальянский тренер и дальше будет находиться в шор-листах ведущих клубов Европы, ведь харизмы и квалификации у него хватит на стартовый рывок.

Оба будут правы в своем эго-невежестве. Но в итоге, скорее всего, оба окажутся у разбитого корыта.