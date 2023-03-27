ОФИЦИАЛЬНО. Конте уволен с поста главного тренера Тоттенхэма

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте официально покинул эту должность по обоюдному согласию.

Президент «шпор» Дэниел Леви недоволен результатами команды, из-за чего принял кардинальное кадровое решение.

Сообщение Тоттенхэма: «Главный тренер Антонио Конте покинул клуб по обоюдному согласию. Мы вышли в Лигу чемпионов в первый сезон Антонио в клубе. Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем».

Кристиан Стеллини возглавит команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона, а Райан Мейсон будет работать в качестве помощника главного тренера.

Босс «шпор» Даниэль Леви: «У нас осталось 10 игр Премьер-лиги, и нам предстоит борьба за место в Лиге чемпионов. Нам всем нужно сплотиться. Каждый должен сделать все возможное, чтобы обеспечить как можно более высокий результат для нашего клуба и замечательных, преданных болельщиков».

Сейчас «Тоттенхэм» занимает 4-е место в АПЛ (49 очков), веду упорную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.