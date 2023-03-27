ОФИЦИАЛЬНО. Конте уволен с поста главного тренера Тоттенхэма
Президент «шпор» Дэниел Леви недоволен результатами команды
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте официально покинул эту должность по обоюдному согласию.
Президент «шпор» Дэниел Леви недоволен результатами команды, из-за чего принял кардинальное кадровое решение.
Сообщение Тоттенхэма: «Главный тренер Антонио Конте покинул клуб по обоюдному согласию. Мы вышли в Лигу чемпионов в первый сезон Антонио в клубе. Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем».
Кристиан Стеллини возглавит команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона, а Райан Мейсон будет работать в качестве помощника главного тренера.
Босс «шпор» Даниэль Леви: «У нас осталось 10 игр Премьер-лиги, и нам предстоит борьба за место в Лиге чемпионов. Нам всем нужно сплотиться. Каждый должен сделать все возможное, чтобы обеспечить как можно более высокий результат для нашего клуба и замечательных, преданных болельщиков».
Сейчас «Тоттенхэм» занимает 4-е место в АПЛ (49 очков), веду упорную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.
Club announcement.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 26, 2023
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