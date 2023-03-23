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  4. Есть шесть кандидатов. Тоттенхэм ищет замену Конте
Англия
23 марта 2023, 16:34 |
452
0

Есть шесть кандидатов. Тоттенхэм ищет замену Конте

Маурисио Почеттино может вернуться в клуб

23 марта 2023, 16:34 |
452
0
Есть шесть кандидатов. Тоттенхэм ищет замену Конте
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте практически гарантированно не будет работать со «Шпорами» в следующем сезоне. Его отставка возможна уже на этой неделе.

«Тоттенхэм» уже сейчас начал поиски нового тренера. В шорт-листе руководства «Шпор» есть шесть имен: Рубен Аморим («Спортинг»), Венсан Компани («Бёрнли»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Маурисио Почеттино, Луис Энрике и Томас Тухель (все — без клуба).

Почеттино ранее уже работал с «Тоттенхэмом» в 2014 – 2019 годах, и выводил команду в финал Лиги чемпионов-2019.

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Маурисио Почеттино Тоттенхэм Антонио Конте Рубен Аморим Венсан Компани Роберто Де Дзерби Луис Энрике Томас Тухель
Источник The Guardian
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