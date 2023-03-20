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Англия
20 марта 2023, 23:13 |
489
1

Источник: Тоттенхэм уволит Конте на этой неделе

«Шпоры» решили не ждать конца сезона

20 марта 2023, 23:13 |
489
1
Источник: Тоттенхэм уволит Конте на этой неделе
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Руководство «Тоттенхэма» уже на этой неделе объявит об увольнении главного тренера команды Антонио Конте. Об этом сообщают английские СМИ.

Недавно Конте публично раскритиковал игроков команды и весь клуб, что только усилило конфронтацию в раздевалке «Шпор». Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце нынешнего сезона, однако многие игроки команды хотят немедленной отставки Конте, и, по информации СМИ, президент клуба Даниэль Леви принял их сторону.

К следующему матчу против «Эвертона» (3 апреля) «Тоттенхэм» будет готовить Райан Мейсон. Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

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Тоттенхэм Антонио Конте отставка
Источник The Telegraph
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pol-55
Накінець,пока він возився з жовчним,команда виглядала краще.
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