Источник: Тоттенхэм уволит Конте на этой неделе
«Шпоры» решили не ждать конца сезона
Руководство «Тоттенхэма» уже на этой неделе объявит об увольнении главного тренера команды Антонио Конте. Об этом сообщают английские СМИ.
Недавно Конте публично раскритиковал игроков команды и весь клуб, что только усилило конфронтацию в раздевалке «Шпор». Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце нынешнего сезона, однако многие игроки команды хотят немедленной отставки Конте, и, по информации СМИ, президент клуба Даниэль Леви принял их сторону.
К следующему матчу против «Эвертона» (3 апреля) «Тоттенхэм» будет готовить Райан Мейсон. Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.
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