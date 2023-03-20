Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Часть игроков Тоттенхэма хотят немедленной отставки Конте
Англия
20 марта 2023, 21:03 |
988
1

Часть игроков Тоттенхэма хотят немедленной отставки Конте

Отношения с тренером заметно ухудшились

20 марта 2023, 21:03 |
988
1
Часть игроков Тоттенхэма хотят немедленной отставки Конте
УЕФА. Антонио Конте

Часть футболистов «Тоттенхэма» хотят, чтобы Антонио Конте немедленно покинул пост главного тренера команды. Об этом сообщают английские СМИ.

Недавно Конте позволил себе ряд резких публичных высказываний в адрес команды и всего клуба. Игроков назвал эгоистами, которые не хотят выходить из зоны комфорта, а клуб обвинил в провинциальности и отсутствии амбиций.

В команде уверены, что сам Конте покинет «Тоттенхэм» в конце сезона, когда его контракт истечет. Но часть игроков не хотят ждать лета и не больше не желают работать с 53-летним итальянцем.

По теме:
Тоттенхэм повесил ценник на Кейна
«Он сам может уйти». Брайтон не хочет отпускать Де Дзерби в Тоттенхэм
Саутгемптон – Тоттенхэм – 3:3. Спорный пенальти для святых на 90+3. Видео
Тоттенхэм Антонио Конте
Источник The Guardian
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины отправилась в Лондон
Футбол | 20 марта 2023, 13:15 22
Сборная Украины отправилась в Лондон
Сборная Украины отправилась в Лондон

Подопечные Руслана Ротаня начали подготовку к старту в отборе на Евро-2024

Шахтер обошел Динамо по числу голов в УПЛ
Футбол | 20 марта 2023, 14:21 12
Шахтер обошел Динамо по числу голов в УПЛ
Шахтер обошел Динамо по числу голов в УПЛ

Горняки забили в чемпионатах Украины 1979 мячей

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»
Футбол | 20.03.2023, 02:20
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»
Португалия опять может заиграть бразильца, являвшегося ноунеймом на родине
Футбол | 20.03.2023, 20:00
Португалия опять может заиграть бразильца, являвшегося ноунеймом на родине
Португалия опять может заиграть бразильца, являвшегося ноунеймом на родине
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в финале Евро-2023
Футзал | 19.03.2023, 22:43
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в финале Евро-2023
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в финале Евро-2023
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
очень сложный человек
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
18.03.2023, 20:01 23
Футбол
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
19.03.2023, 23:59 14
Футбол
Часы тикают, установлен дедлайн. Усик отправил документы на подпись Фьюри
Часы тикают, установлен дедлайн. Усик отправил документы на подпись Фьюри
18.03.2023, 23:10 4
Бокс
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
19.03.2023, 13:10 7
Бокс
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
19.03.2023, 18:36 51
Футбол
Ройселанд и Шевалье-Буше завоевали медали в прощальной гонке
Ройселанд и Шевалье-Буше завоевали медали в прощальной гонке
19.03.2023, 16:50 2
Биатлон
Топ-оценка. Цыганков – без вопросов лучший игрок матча Ла Лиги
Топ-оценка. Цыганков – без вопросов лучший игрок матча Ла Лиги
18.03.2023, 19:45 4
Футбол
Сборная Украины досрочно завершила выступление на Кубке мира по биатлону
Сборная Украины досрочно завершила выступление на Кубке мира по биатлону
18.03.2023, 17:28
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности