Часть игроков Тоттенхэма хотят немедленной отставки Конте

Часть футболистов «Тоттенхэма» хотят, чтобы Антонио Конте немедленно покинул пост главного тренера команды. Об этом сообщают английские СМИ.

Недавно Конте позволил себе ряд резких публичных высказываний в адрес команды и всего клуба. Игроков назвал эгоистами, которые не хотят выходить из зоны комфорта, а клуб обвинил в провинциальности и отсутствии амбиций.

В команде уверены, что сам Конте покинет «Тоттенхэм» в конце сезона, когда его контракт истечет. Но часть игроков не хотят ждать лета и не больше не желают работать с 53-летним итальянцем.