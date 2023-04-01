Ровенский «Верес» давно в УПЛ не побеждал, поэтому был полон решимости череду матчей без побед прервать. На матч команда была вынуждена выйти без Балана, Тишининова и Маткобожика. Были кадровые проблемы и у «Кривбасса». Даже не приехали на игру в Ровно голкипер команды Сарнавский и полузащитник Капич.

Игра началась атаками хозяев поля. Они стартовали лихо, но столкнулись со спокойными и уверенными действиями игроков «Кривбасса» в обороне. Ко всему, как показали дальнейшие события, гостям в Ровно здорово сопутствовала удача. До перерыва хорошие возможности, чтобы забить, имели Стас и Владислав Шараи, Клец, Дахновский.

Криворожцы постоянно старались отвечать контругрозами, но за всю первую половину создали только один момент, который был по-настоящему ударным. На 20-й минуте после прорыва Устименко, казалось бы, наверняка должен был сыграть Хомченовский, но он метров с 3-4 переправить мяч в цель не смог.

В чем-то знаковым для «Вереса» стал момент на 43-й минуте, когда поле был вынужден покинуть Кучеров. Заменил его Лебеденко. Однако, как оказалось, данная рокировка не стала равноценной для хозяев.

Второй тайм начался без кадровых перестановок в составах команд. Не произошло изменений и в рисунке игры – хозяева по-прежнему доминировали и продолжали давить на защитные построения «Кривбасса». Гости спокойно держались и не забывали о контрыгре. И на 51-й минуте такая тактика принесла им успех. Приходько поставил эффектную точку в быстрой атаке своей команды, хладнокровно воспользовавшись пасом от Задераки. 0:1.

Пропустив, игроки «Вереса» постарались сразу же усилить атакующее давление. Напряжение стало нарастать. И в какой-то момент сдали нервы у нападающего гостей Устименко. Он за три минуты умудрился получить два предупреждения: вначале за вмешательства в действия арбитра, а затем за удар локтем соперника. В результате, на 59-й минуте «Кривбасс» остался вдесятером. В дополнение эмоционального всплеска по карточке увидели перед собой тренеры команд – Юрий Вирт и Юрий Вернидуб.

Имея численный перевес, игроки «Вереса» продолжили вести игру и таки добились своего. Правда, с огромными проблемами. Лишь на 82-й минуте они получили право на 11-метровый. И то, арбитр Бондаренко указал на точку только после помощи со стороны ВАР. Близниченко, недавно вошедший в игру, с пенальти Клищука переиграл. 1:1.

Впрочем, это еще не был финал. Забив долгожданный гол, хозяева, судя по всему, взяли чрезмерно глубокую паузу, чтобы перевести дух. И уже через две минуты гости вновь вышли вперед. Понедельник головой с близкого расстояния пробил Когута, замкнув кросс слева от Лунева. К слова, оба игрока, сотворивших победный гол «Кривбасса», появились в игре во втором матче. У Вернидуба сработали обе замены.

2:1 – «Кривбасс» добился трудовой победы, набрал 25 очков и занимает 6 место в таблице. У «Вереса», как и прежде, 18 пунктов и 14 позиция.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

«Верес» – «Кривбасс» – 1:2

Близниченко, 82 пенальти – Приходько, 51, Понедельник, 84

Дахновский, 41, Г.Пасич, 54, В-в Шарай, 62, Вирт, 63 (за пределами поля), Ст.Шарай, 75 – Задерака, 24, Устименко, 57, Вернидуб, 63 (за пределами поля)

Устименко, 59 (второе предупреждение)

«Верес»: Когут – Г.Пасич, Курко, Вовченко, Гагун, Клец, Кучеров (Лебеденко, 43), Дахновский (Близниченко, 65), Ст.Шарай (Шестаков, 77), В-в Шарай, Гайдучик.

Запасные: Ющишин, Хондак, Квасный, Шух, Поворознюк, Коркодим, Савчук, Протасевич, Вадовский.

«Кривбасс»: Клищук - Якимец, Бескоровайный, Дибанго, Рябов, Банада, Приходько (Лунев, 76), Хомченовский, Микитишин (Понедельник, 70), Задерака (Стецьков, 90+1), Устименко.

Запасные: Хома, Опанасенко, Семотюк, Кораблин, Корпусь.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Стадион «Авангард» (г. Ровно)

ВЕРЕС – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА