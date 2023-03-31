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Чемпионат Украины
Верес
01.04.2023 14:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 17:09 | Обновлено 31 марта 2023, 17:14
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Верес – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 19-го тура УПЛ

31 марта 2023, 17:09 | Обновлено 31 марта 2023, 17:14
190
0
Верес – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 1 апреля, состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Верес» и «Кривбасс». Встреча команд состоится в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало – в 14:00 по Киеву

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице украинской Премьер-лиги «Верес» занимает 12-е место с 18 очками после 18 матчей. В последнем матче сезона перед паузой на поединки сборных команд ровенчане со счетом 0:1 проиграли «Днепру-1».

Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Кривбасс» в таблице УПЛ располагается на 7-й позиции, имея 22 очков после 18 матчей. Перед двухнедельным антрактом, который завершается, криворожская команда сыграла на выезде вничью 2:2 с «Львовом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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