В субботу, 1 апреля, состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Верес» и «Кривбасс». Встреча команд состоится в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало – в 14:00 по Киеву

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В турнирной таблице украинской Премьер-лиги «Верес» занимает 12-е место с 18 очками после 18 матчей. В последнем матче сезона перед паузой на поединки сборных команд ровенчане со счетом 0:1 проиграли «Днепру-1».

Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Кривбасс» в таблице УПЛ располагается на 7-й позиции, имея 22 очков после 18 матчей. Перед двухнедельным антрактом, который завершается, криворожская команда сыграла на выезде вничью 2:2 с «Львовом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.