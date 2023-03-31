В субботу, 1 апреля, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» выяснит отношения с «Кривбассом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Верес

Ровенский «Верес» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 12-е место. Команда имеет 18 очков после 18 матчей. В активе у нее 5 побед и 3 ничьи, в пассиве – 10 поражений.

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На сегодня «Верес» не может выиграть у УПЛ уже почти 5 месяцев. Последняя победа команды Юрия Вирта датирована 5 ноября прошлого года, когда она в выездном матче со счетом 4:1 обыграла «Металлист 1925». После этого ровенчане выдали до конца первой части сезона 4 поражения, а на старте весенней «сессии» потерпели 2 поражения при одной ничьей.

Лишь в рамках зимней подготовки «Верес» вспомнил, что такое победы. В межсезонье он провел 5 поединков. В них он два раза победил и трижды проиграл, при этом два раза в серии пенальти.

Заполняя паузу в чемпионате украинской Премьер-лиги на матчи сборных команд, «Верес» 25 марта дома провел товарищеский матч с львовскими «Карпатами». В нем подопечным Вирта, как и в чемпионате в последнее время, также Фортуна не благоволила – они проиграли 0:3.

На фоне неудач команды в УПЛ, в последнее время активно муссируется вопрос вероятной тренерской рокировки во главе «Вереса». Впрочем, президент ровенского клуба Игорь Надеин на дня заявил, что у Вирта вотум доверия еще достаточный. Но вряд ли тренер и его подопечные горят желанием проверить, насколько этот запас достаточный – им хочется победить, и как можно скорее.

На штурм желаемой победы «Верес» отправится без кадровых пробоин.

Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» располагается на 7-й позиции в таблице украинской Премьер-лиги. У него после 18 матчей имеется 22 очка – 6 побед, 4 ничьи, 8 поражений.

Стартовый отрезок сезона криворожцы откровенно провалили. Они провели со старта кампании 7 матчей без побед. Правда, победив затем один раз, они вновь уступили в двух встречах. Лишь после этого подопечные Юрий Вернидуба смогли встать на победный курс. Как следствие, под занавес матчей 2022 года они выдали 4 победы в 5 поединках. Это позволило «Кривбассу» подняться снизу турнирной таблицы в ее середину.

В стартовом матче 2023 года «Кривбасс» также выиграл – он дома со счетом 1:0 обыграл «Колос». К разочарованию поклонников коллектива, после этого криворожцы уступили на своем поле «Шахтеру» 0:3, а затем на выезде поделили очки со «Львовом» - ничья 2:2. Получается, «Кривбасс» подходит к игре в Ровно с серией из двух матчей без побед.

Если верить неофициальным данным, кадровых проблем из-за травм у криворожской команды нет. Зато есть один дисквалифицированный – это полузащитник Никита Татарков.

Статистика матчей

«Верес» и «Кривбасс» провели между собой в УПЛ (высшая лига) семь очных поединков.

На счету криворожской команды 2 победы над «Вересом», который также два раза переиграл «Кривбасс». Три встречи команд завершились вничью.

Последняя очная игра команд состоялась в первом круге нынешнего сезона. В ней со счетом 1:0 победил «Верес».

Ориентировочные составы

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Балан, Кучеров, Лебеденко, Г.Пасич, Дахновский, Клец, Гайдучик.

Кривбасс: Сарнавский – Дибанго, Вернидуб, Бескоровайный, Понедельник, Якимец, Банада, Капич, Хомченовский, Микитишин, Устименко.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его гости смогут сыграть лучше, чем хозяева. Ко всему, обе команды не порадуют результативностью. Как следствие, нашей ставкой будет – победа второй команды с ТМ 2,5 в матче.

1 апреля, суббота