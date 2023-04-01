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Верес
01.04.2023 14:00 – FT 1 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 20:21 | Обновлено 01 апреля 2023, 20:24
1147
2

Юрий ВЕРНИДУБ: «Теперь Кривбасс можно будет назвать мужиками»

Главный тренер криворожского клуба – о победе над «Вересом»

01 апреля 2023, 20:21 | Обновлено 01 апреля 2023, 20:24
1147
2
Юрий ВЕРНИДУБ: «Теперь Кривбасс можно будет назвать мужиками»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился эмоциями от победы над «Вересом».

– Эмоции зашкаливают. Очень благодарен ребятам. Меня когда-то спрашивали, когда эту команду можно будет назвать «мужиками». Отныне ребята заслуживают этого прозвище. Они показали, что они команда. Несмотря на удаление. Доиграли, забили, выстояли. Тем более у нас были кадровые программы. Не было Капича, Дебелка, Вернидуба, Сарнавского, Татаркова. Но я был спокоен. Говорил ребятам, что они знают, что делать и ничем не хуже тех, кто игру пропускал.

Хочу пожелать побед в дальнейшем и «Вересу». Хороший стадион, прекрасное поле, хорошая команда. У меня была серия на старте сезона. Это все пройдет. Главное не мешать Юрию Вирту работать.

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Юрий Вернидуб чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс
Источник ФК Верес
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Подождём игры против Зари. А потом с Динамо, Александрией, Днепром-1 и дуэтом Металлистов.
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Andrey Ilyashenko
- Агов, Миколаїч ти там собі бігуді не крути і свому Кривбасу. Мужики це тільки хлопці з Зорі Луганськ. 
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