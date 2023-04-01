Юрий ВЕРНИДУБ: «Теперь Кривбасс можно будет назвать мужиками»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился эмоциями от победы над «Вересом».

– Эмоции зашкаливают. Очень благодарен ребятам. Меня когда-то спрашивали, когда эту команду можно будет назвать «мужиками». Отныне ребята заслуживают этого прозвище. Они показали, что они команда. Несмотря на удаление. Доиграли, забили, выстояли. Тем более у нас были кадровые программы. Не было Капича, Дебелка, Вернидуба, Сарнавского, Татаркова. Но я был спокоен. Говорил ребятам, что они знают, что делать и ничем не хуже тех, кто игру пропускал.

Хочу пожелать побед в дальнейшем и «Вересу». Хороший стадион, прекрасное поле, хорошая команда. У меня была серия на старте сезона. Это все пройдет. Главное не мешать Юрию Вирту работать.