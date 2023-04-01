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Чемпионат Украины
Верес
01.04.2023 14:00 – FT 1 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 16:40 |
714
0

Верес – Кривбасс – 1:2. Магия двоек, как криворожцы вырвали победу? Видео

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ

01 апреля 2023, 16:40 |
714
0
Верес – Кривбасс – 1:2. Магия двоек, как криворожцы вырвали победу? Видео
ФК Кривбасс

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Верес» и «Кривбасс». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу криворожской команды.

На 51-й минуте встречи 23-летний украинский полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько после отлично комбинации забил гол и вывел криворожский клуб вперед.

Через несколько минут «Кривбасс» остался в меньшинстве. Буквально за 2 минуты Денис Устименко получил 2 желтые карточки и был удален с поля.

Но на этом связь с цифрой «2» у команд не завершилась. На 82-й минуте Андрей Близниченко сравнял счет, после того как реализовал пенальти. Однако буквально спустя минуту Андрей Понедельник замкнул навес и снова вывел «Кривбасс» вперед. Таким образом за 2 минуты болельщики увидели 2 гола команд. Символично, что «Кривбасс» выиграл этот поединок благодаря двум забитым мячам.

Чемпионат Украины по футболу. 19-й тур

Голы: Близниченко, 82 (пен.) – Приходько, 51, Понедельник, 83

Удаление: Устименко, 60

Видеообзор матча:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Понедельник (Кривбасс).
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Близниченко (Верес).
60’
Денис Устименко (Кривбасс) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Клим Приходько (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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