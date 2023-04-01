В субботу, 1 апреля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Верес» и «Кривбасс». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу криворожской команды.

На 51-й минуте встречи 23-летний украинский полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько после отлично комбинации забил гол и вывел криворожский клуб вперед.

Через несколько минут «Кривбасс» остался в меньшинстве. Буквально за 2 минуты Денис Устименко получил 2 желтые карточки и был удален с поля.

Но на этом связь с цифрой «2» у команд не завершилась. На 82-й минуте Андрей Близниченко сравнял счет, после того как реализовал пенальти. Однако буквально спустя минуту Андрей Понедельник замкнул навес и снова вывел «Кривбасс» вперед. Таким образом за 2 минуты болельщики увидели 2 гола команд. Символично, что «Кривбасс» выиграл этот поединок благодаря двум забитым мячам.

Чемпионат Украины по футболу. 19-й тур

Голы: Близниченко, 82 (пен.) – Приходько, 51, Понедельник, 83

Удаление: Устименко, 60