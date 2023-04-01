Испания01 апреля 2023, 23:52 | Обновлено 02 апреля 2023, 00:35
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Барселона разгромила Эльче, Левандовски отметился дублем
«Севилья» на выезде обыграла «Кадис»
01 апреля 2023, 23:52 | Обновлено 02 апреля 2023, 00:35
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Состоялись еще три матча 27-й тур Ла Лиги.
«Барселона» на выезде разгромила «Эльче», Роберт Левандовски отметился дублем. Каталонский клуб оторвался от «Реала» на 15 очков, но мадридский клуб в этом туре еще не играл.
«Кадис» в домашних стенах уступил «Севилье», «Атлетик» и «Хетафе» поделили очки.
Чемпионат Испании. 27-й тур
«Эльче» – «Барселона» – 0:4
Голы: Левандовски (20, 66), Фати (56), Ферран Торрес (70).
«Атлетик» – «Хетафе» – 0:0
«Кадис» – «Севилья» – 0:2
Голы: Окампос (51), Эн-Несири (74).
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