Испания02 апреля 2023, 01:40 |
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Эльче – Барселона – 0:4. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Ла Лиги
02 апреля 2023, 01:40 |
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В субботу, 1 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Эльче» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «сине-гранатовых».
Дубль в этом поединке сделал звездный польский форвард Роберт Левандовский.
Чемпионат Испании по футболу. 27-й тур
Эльче – Барселона – 0:4
Голы: Левандовски, 20, 66, Фати, 56, Торрес, 70
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Левандовски, 20 мин.
ГОЛ! 0:2 Фати, 56 мин.
ГОЛ! 0:3 Левандовски, 66 мин.
ГОЛ! 0:4 Торрес, 70 мин.
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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