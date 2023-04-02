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Чемпионат Испании
Эльче
01.04.2023 22:00 – FT 0 : 4
Барселона
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Испания
02 апреля 2023, 01:40 |
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Эльче – Барселона – 0:4. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Ла Лиги

02 апреля 2023, 01:40 |
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Эльче – Барселона – 0:4. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Эльче» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «сине-гранатовых».

Дубль в этом поединке сделал звездный польский форвард Роберт Левандовский.

Чемпионат Испании по футболу. 27-й тур

Эльче – Барселона – 0:4

Голы: Левандовски, 20, 66, Фати, 56, Торрес, 70

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Левандовски, 20 мин.

ГОЛ! 0:2 Фати, 56 мин.

ГОЛ! 0:3 Левандовски, 66 мин.

ГОЛ! 0:4 Торрес, 70 мин.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Источник Sport.ua
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