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Испания
02 апреля 2023, 12:39 | Обновлено 02 апреля 2023, 13:10
182
0

ХАВИ: «Очень доволен командой»

Наставник «Барселоны» – о разгромной победе над «Эльче»

02 апреля 2023, 12:39 | Обновлено 02 апреля 2023, 13:10
182
0
ХАВИ: «Очень доволен командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал разгромную победу над «Эльче» (4:0) в матче 27-го тура испанской Примеры.

«Я счастлив. Чтобы собрать состав на сегодняшнюю игру, нам пришлось задействовать тех, кто выходит не так часто, и они показали футбол очень высокого уровня. Это настоящая команда. Мы сделали важный шаг и добились очень хорошей победы. Я очень доволен командой.

Честно говоря, идея выпустить в центре поля Эрика Гарсию родилась у Йорди Кройффа. Он твердил мне об этом с прошлого года. Мы подумали, все обсудили вместе со штабом. На протяжении нескольких месяцев мы ставили его в опорную зону в двусторонних матчах. Он провел отличный матч, думаю, в его лице мы можем получить хорошего опорного хавбека», - сказал Хави.

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Хави Барселона Эльче - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эльче
Источник Marca
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