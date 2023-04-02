ХАВИ: «Очень доволен командой»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал разгромную победу над «Эльче» (4:0) в матче 27-го тура испанской Примеры.

«Я счастлив. Чтобы собрать состав на сегодняшнюю игру, нам пришлось задействовать тех, кто выходит не так часто, и они показали футбол очень высокого уровня. Это настоящая команда. Мы сделали важный шаг и добились очень хорошей победы. Я очень доволен командой.

Честно говоря, идея выпустить в центре поля Эрика Гарсию родилась у Йорди Кройффа. Он твердил мне об этом с прошлого года. Мы подумали, все обсудили вместе со штабом. На протяжении нескольких месяцев мы ставили его в опорную зону в двусторонних матчах. Он провел отличный матч, думаю, в его лице мы можем получить хорошего опорного хавбека», - сказал Хави.