01.04.2023 19:00 – FT 0 : 1
Италия01 апреля 2023, 23:36 |
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Ювентус минимально обыграл Верону, Интер уступил Фиорентине
«Аталанта» на выезде оказалась сильнее «Кремонезе»
01 апреля 2023, 23:36 |
39
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Состоялись три матча 28-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Верону», «Интер» проиграл «Фиорентине», «Аталанта» на выезде оказалась сильнее «Кремонезе».
Чемпионат Италии. 28-й тур
«Ювентус» – «Верона» – 1:0
Гол: Кин (55).
«Интер» – «Фиорентина» – 0:1
Гол: Бонавентура (53).
«Кремонезе» – «Аталанта» – 1:3
Голы: пенальти Чиофани (56) – де Рон (44), Бога (72), Лукман (90+3).
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