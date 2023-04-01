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Чемпионат Италии
Интер Милан
01.04.2023 19:00 – FT 0 : 1
Фиорентина
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Италия
01 апреля 2023, 23:36 |
39
0

Ювентус минимально обыграл Верону, Интер уступил Фиорентине

«Аталанта» на выезде оказалась сильнее «Кремонезе»

01 апреля 2023, 23:36 |
39
0
Ювентус минимально обыграл Верону, Интер уступил Фиорентине
ФК Ювентус

Состоялись три матча 28-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Верону», «Интер» проиграл «Фиорентине», «Аталанта» на выезде оказалась сильнее «Кремонезе».

Чемпионат Италии. 28-й тур

«Ювентус» – «Верона» – 1:0
Гол: Кин (55).

«Интер» – «Фиорентина» – 0:1
Гол: Бонавентура (53).

«Кремонезе» – «Аталанта» – 1:3
Голы: пенальти Чиофани (56) – де Рон (44), Бога (72), Лукман (90+3).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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чемпионат Италии по футболу Ювентус Верона Интер Милан Фиорентина Кремонезе Аталанта
Источник Sport.ua
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