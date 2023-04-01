Манчестер Сити сделал камбэк и разгромил Ливерпуль

«Ливерпуль», который еще рассчитывает финишировать в топ-4 АПЛ, после паузы на матчи сборных на выезде не сумел ничего противопоставить «Манчестер Сити».

Команда Хосепа Гвардиолы, пропустив первой от Салаха, ответила сопернику четырьмя голами и победила 4:1. «Манчестер Сити» набрал 64 пункта и до 5 очков сократил отставание от «Арсенала».

«Ливерпуль» остается 6-м с 42 пунктами.

Чемпионат Англии. 29-й тур

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1

Голы: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Грилиш, 74 - Салах, 17

Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Родри (Бернарду, 93), Марез, Де Брюйне, Грилиш (Палмер, 89), Альварес

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 70), Фабиньо, Эллиотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Хендерсон, Салах (Нуньес, 70), Гакпо, Жота (Фирмино, 70)