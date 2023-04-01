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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
01.04.2023 14:30 – FT 4 : 1
Ливерпуль
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Англия
01 апреля 2023, 16:26 |
2047
5

Манчестер Сити сделал камбэк и разгромил Ливерпуль

Команда Гвардиолы продолжает погоню за лидером

01 апреля 2023, 16:26 |
2047
5
Манчестер Сити сделал камбэк и разгромил Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль», который еще рассчитывает финишировать в топ-4 АПЛ, после паузы на матчи сборных на выезде не сумел ничего противопоставить «Манчестер Сити».

Команда Хосепа Гвардиолы, пропустив первой от Салаха, ответила сопернику четырьмя голами и победила 4:1. «Манчестер Сити» набрал 64 пункта и до 5 очков сократил отставание от «Арсенала».

«Ливерпуль» остается 6-м с 42 пунктами.

Чемпионат Англии. 29-й тур

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1
Голы: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Грилиш, 74 - Салах, 17

Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Родри (Бернарду, 93), Марез, Де Брюйне, Грилиш (Палмер, 89), Альварес

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 70), Фабиньо, Эллиотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Хендерсон, Салах (Нуньес, 70), Гакпо, Жота (Фирмино, 70)

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Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Springfield
Ливер реально повторил игру с Реалом. Открыли счёт, а потом их самих закрыли. И без Холанда!  Что мешает МанСити стать чемпионом? Только нечётная разница очков с Арсеналом. Которому скоро ехать в Ливерпуль, а потом и на Этихад.
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Sher15
Гвардиола выиграл тучу чемпионатов в разных.странах и могло все это приесться но он перед началом каждого турнира забывает о предыдущих победах и начинает как с чистого листа и не живёт вчерашним .В этом прелесть что он всегда хочет побеждать снова и снова .Клоп выиграл в ковид чемпионат и посчитал что этого достаточно .В этом их отличие 
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Calm
Супер!!!
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